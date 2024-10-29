Убившая мужа свердловчанка отправилась покорять звезд шоу-бизнеса. Фото

Экс-заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска снялась в шоу «Царица»

29 октября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Елена Зайнутдинова отсидела 4,5 года Фото предоставлено телеканалом «Пятница» Бывшая заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска (Свердловская область) стала участницей нового вокального шоу «Царица». В проекте девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены. О 38-летней свердловчанке известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство и неоднократно участвовала в конкурсе среди осужденных «Калина красная». «Я познакомилась со своим мужем. Он подарил мне столько тепла и заботы, которые у меня до этого не было. Защищал, оберегал, любил», — говорила женщина на передаче «Привет, Андрей». Спустя год у пары родилась дочка, затем в семье начались постоянные ссоры, одна из них стала роковой. За убийство мужа Елене дали шесть лет, но отпустили по УДО на полтора года раньше. Больше всего в колонии свердловчанка переживала из-за разлуки с дочерью. «Вика у меня маленькая, ей еще шесть лет, ходит в детский сад, но все уже понимает. Очень любит, переживает, ждет меня. Ей говорят, что я лежу в больнице», — рассказывала Елена. В этот раз свердловчанка решила попробовать себя в федеральном вокальном конкурсе. На отборочном этапе шоу «Царица» Елена исполнит песню «Я тучи разведу руками» Ирины Аллегровой. Выпуск с бывшей заключенной выйдет 1 ноября на телеканале «Пятница». В начале проекта зрители увидят 21 выступление, но на первом этапе шоу покинет девять участниц, и только 12 девушек попадут в основной состав. Победительница получит всенародное признание и денежный приз 1,5 млн рублей. Ведущей стала Ольга Картункова, в жюри будут сидеть народная артистка России Лариса Долина, певицы Наташа Королева, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, продюсер Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса. Ранее Елена появлялась на федеральном ТВ — в передаче «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым Фото предоставлено телеканалом «Пятница» В «Калине красной» свердловчанка участвовала трижды — в 2012, 2013 и 2015 годах Скриншот видео «Калина Красная — конкурс песни среди осужденных» на YouTube Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска (Свердловская область) стала участницей нового вокального шоу «Царица». В проекте девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены. О 38-летней свердловчанке известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство и неоднократно участвовала в конкурсе среди осужденных «Калина красная». «Я познакомилась со своим мужем. Он подарил мне столько тепла и заботы, которые у меня до этого не было. Защищал, оберегал, любил», — говорила женщина на передаче «Привет, Андрей». Спустя год у пары родилась дочка, затем в семье начались постоянные ссоры, одна из них стала роковой. За убийство мужа Елене дали шесть лет, но отпустили по УДО на полтора года раньше. Больше всего в колонии свердловчанка переживала из-за разлуки с дочерью. «Вика у меня маленькая, ей еще шесть лет, ходит в детский сад, но все уже понимает. Очень любит, переживает, ждет меня. Ей говорят, что я лежу в больнице», — рассказывала Елена. В этот раз свердловчанка решила попробовать себя в федеральном вокальном конкурсе. На отборочном этапе шоу «Царица» Елена исполнит песню «Я тучи разведу руками» Ирины Аллегровой. Выпуск с бывшей заключенной выйдет 1 ноября на телеканале «Пятница». В начале проекта зрители увидят 21 выступление, но на первом этапе шоу покинет девять участниц, и только 12 девушек попадут в основной состав. Победительница получит всенародное признание и денежный приз 1,5 млн рублей. Ведущей стала Ольга Картункова, в жюри будут сидеть народная артистка России Лариса Долина, певицы Наташа Королева, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, продюсер Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса.