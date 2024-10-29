Свердловские хирурги спасли мужчину после клинической смерти на глазах у детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи реанимировали уральца после остановки сердца
Врачи реанимировали уральца после остановки сердца Фото:

Во время плановой экскурсии старшеклассников в горбольницу Асбеста (Свердловская область) произошел неожиданный инцидент: врачи отделения рентгенохирургии провели экстренное стентирование сосудов сердца 61-летнего мужчины, который пережил клиническую смерть. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Стоя за стеклом операционной, подростки увидели, как у поступившего в медучреждение пациента с инфарктом наступила клиническая смерть. Врачи реанимировали уральца и в ходе экстренного вмешательства восстановили проходимость сосудов сердца, чтобы наладить кровоток. Слаженные действия рентгенэндоваскулярных хирургов произвели неизгладимое впечатление на ребят, которые в режиме реального времени наблюдали за спасением человеческой жизни», — отметили в ДИПе.

Концепция экскурсий в больницу подразумевает не только знакомство школьников с повседневной работой медицинских учреждений, но и стимулирование интереса к профессии врача. Главный врач горбольницы Асбеста Игорь Брагин считает, что экскурсии в больницу являются прекрасной возможностью для заинтересованных школьников познакомиться ближе со здравоохранением. «Кто-то из ребят наверняка вдохновится и, выбирая будущую профессию, предпочтет медицину», — подчеркнул он. Погружение старшеклассников в профессию врача практикуется во всех лечебных учреждениях региона.

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Во время плановой экскурсии старшеклассников в горбольницу Асбеста (Свердловская область) произошел неожиданный инцидент: врачи отделения рентгенохирургии провели экстренное стентирование сосудов сердца 61-летнего мужчины, который пережил клиническую смерть. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Стоя за стеклом операционной, подростки увидели, как у поступившего в медучреждение пациента с инфарктом наступила клиническая смерть. Врачи реанимировали уральца и в ходе экстренного вмешательства восстановили проходимость сосудов сердца, чтобы наладить кровоток. Слаженные действия рентгенэндоваскулярных хирургов произвели неизгладимое впечатление на ребят, которые в режиме реального времени наблюдали за спасением человеческой жизни», — отметили в ДИПе. Концепция экскурсий в больницу подразумевает не только знакомство школьников с повседневной работой медицинских учреждений, но и стимулирование интереса к профессии врача. Главный врач горбольницы Асбеста Игорь Брагин считает, что экскурсии в больницу являются прекрасной возможностью для заинтересованных школьников познакомиться ближе со здравоохранением. «Кто-то из ребят наверняка вдохновится и, выбирая будущую профессию, предпочтет медицину», — подчеркнул он. Погружение старшеклассников в профессию врача практикуется во всех лечебных учреждениях региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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