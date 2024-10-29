Свердловские хирурги спасли мужчину после клинической смерти на глазах у детей. Фото

29 октября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Врачи реанимировали уральца после остановки сердца Фото: департамент информационной политики Свердловской области Во время плановой экскурсии старшеклассников в горбольницу Асбеста (Свердловская область) произошел неожиданный инцидент: врачи отделения рентгенохирургии провели экстренное стентирование сосудов сердца 61-летнего мужчины, который пережил клиническую смерть. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Стоя за стеклом операционной, подростки увидели, как у поступившего в медучреждение пациента с инфарктом наступила клиническая смерть. Врачи реанимировали уральца и в ходе экстренного вмешательства восстановили проходимость сосудов сердца, чтобы наладить кровоток. Слаженные действия рентгенэндоваскулярных хирургов произвели неизгладимое впечатление на ребят, которые в режиме реального времени наблюдали за спасением человеческой жизни», — отметили в ДИПе. Концепция экскурсий в больницу подразумевает не только знакомство школьников с повседневной работой медицинских учреждений, но и стимулирование интереса к профессии врача. Главный врач горбольницы Асбеста Игорь Брагин считает, что экскурсии в больницу являются прекрасной возможностью для заинтересованных школьников познакомиться ближе со здравоохранением. «Кто-то из ребят наверняка вдохновится и, выбирая будущую профессию, предпочтет медицину», — подчеркнул он. Погружение старшеклассников в профессию врача практикуется во всех лечебных учреждениях региона. Фото: ДИП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время плановой экскурсии старшеклассников в горбольницу Асбеста (Свердловская область) произошел неожиданный инцидент: врачи отделения рентгенохирургии провели экстренное стентирование сосудов сердца 61-летнего мужчины, который пережил клиническую смерть. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Стоя за стеклом операционной, подростки увидели, как у поступившего в медучреждение пациента с инфарктом наступила клиническая смерть. Врачи реанимировали уральца и в ходе экстренного вмешательства восстановили проходимость сосудов сердца, чтобы наладить кровоток. Слаженные действия рентгенэндоваскулярных хирургов произвели неизгладимое впечатление на ребят, которые в режиме реального времени наблюдали за спасением человеческой жизни», — отметили в ДИПе. Концепция экскурсий в больницу подразумевает не только знакомство школьников с повседневной работой медицинских учреждений, но и стимулирование интереса к профессии врача. Главный врач горбольницы Асбеста Игорь Брагин считает, что экскурсии в больницу являются прекрасной возможностью для заинтересованных школьников познакомиться ближе со здравоохранением. «Кто-то из ребят наверняка вдохновится и, выбирая будущую профессию, предпочтет медицину», — подчеркнул он. Погружение старшеклассников в профессию врача практикуется во всех лечебных учреждениях региона.