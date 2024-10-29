Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

29 октября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Применение ядерного оружия — это последняя мера для обеспечения безопасности страны, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России состоялись учения стратегических ядерных сил сдерживания. Тренировка прошла под наблюдением президента РФ Владимира Путина. «Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания», — сообщает РИА «Новости». Глава государства заявил, что использование ядерного оружия — крайняя мера для обеспечения безопасности страны. Он также сообщил, что на тренировке стратегических сил были отработаны пуски ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России состоялись учения стратегических ядерных сил сдерживания. Тренировка прошла под наблюдением президента РФ Владимира Путина. «Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания», — сообщает РИА «Новости». Глава государства заявил, что использование ядерного оружия — крайняя мера для обеспечения безопасности страны. Он также сообщил, что на тренировке стратегических сил были отработаны пуски ракет.