Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Применение ядерного оружия — это последняя мера для обеспечения безопасности страны, заявил Путин
В России состоялись учения стратегических ядерных сил сдерживания. Тренировка прошла под наблюдением президента РФ Владимира Путина.
«Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания», — сообщает РИА «Новости». Глава государства заявил, что использование ядерного оружия — крайняя мера для обеспечения безопасности страны. Он также сообщил, что на тренировке стратегических сил были отработаны пуски ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.