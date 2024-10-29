Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Применение ядерного оружия — это последняя мера для обеспечения безопасности страны, заявил Путин Фото:

В России состоялись учения стратегических ядерных сил сдерживания. Тренировка прошла под наблюдением президента РФ Владимира Путина.

«Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания», — сообщает РИА «Новости». Глава государства заявил, что использование ядерного оружия — крайняя мера для обеспечения безопасности страны. Он также сообщил, что на тренировке стратегических сил были отработаны пуски ракет.

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В России состоялись учения стратегических ядерных сил сдерживания. Тренировка прошла под наблюдением президента РФ Владимира Путина. «Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания», — сообщает РИА «Новости». Глава государства заявил, что использование ядерного оружия — крайняя мера для обеспечения безопасности страны. Он также сообщил, что на тренировке стратегических сил были отработаны пуски ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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