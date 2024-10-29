Путин объяснил, почему была проведена тренировка ядерных сил

Путин: ядерная триада продолжает быть гарантом суверенитета и безопасности РФ

29 октября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подтвердил значимость ядерной триады как гаранта суверенитета страны в ходе недавней тренировки сил ядерного сдерживания. Он акцентировал внимание на ее роли в обеспечении национальной безопасности и стратегическом паритете на международной арене. «Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — заявил Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава государства также отметил, что триада помогает решать задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет и баланс сил в мире, что является объективным фактом глобальной стабильности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подтвердил значимость ядерной триады как гаранта суверенитета страны в ходе недавней тренировки сил ядерного сдерживания. Он акцентировал внимание на ее роли в обеспечении национальной безопасности и стратегическом паритете на международной арене. «Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — заявил Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава государства также отметил, что триада помогает решать задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет и баланс сил в мире, что является объективным фактом глобальной стабильности.