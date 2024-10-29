Путин объяснил, почему была проведена тренировка ядерных сил

Путин: ядерная триада продолжает быть гарантом суверенитета и безопасности РФ
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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета России Фото:

Президент России Владимир Путин подтвердил значимость ядерной триады как гаранта суверенитета страны в ходе недавней тренировки сил ядерного сдерживания. Он акцентировал внимание на ее роли в обеспечении национальной безопасности и стратегическом паритете на международной арене.

«Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — заявил Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава государства также отметил, что триада помогает решать задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет и баланс сил в мире, что является объективным фактом глобальной стабильности.

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Президент России Владимир Путин подтвердил значимость ядерной триады как гаранта суверенитета страны в ходе недавней тренировки сил ядерного сдерживания. Он акцентировал внимание на ее роли в обеспечении национальной безопасности и стратегическом паритете на международной арене. «Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — заявил Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава государства также отметил, что триада помогает решать задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет и баланс сил в мире, что является объективным фактом глобальной стабильности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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