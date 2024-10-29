Baza: депутата Госдумы развели на деньги, угрожая перепиской с сайта знакомств

29 октября 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Депутат обратился в полицию после общения с мошенниками, пишет Baza Фото: Илья Московец © URA.RU У депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаила Кислякова обманом вымогали 100 тысяч рублей. Ему угрожали раскрытием переписки с сайта знакомств. «Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с сайта знакомств», — пишет telegram-канал Baza. Депутат обратился в полицию 28 октября после общения с мошенниками, которые требовали деньги. После первого перевода злоумышленники запросили еще 30 тысяч, что заставило депутата сообщить о происшествии. В ходе расследования правоохранители опросили его жену. Сам Кисляков в комментарии telegram-каналу Baza назвал эту ситуацию «неправдой». URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаила Кислякова обманом вымогали 100 тысяч рублей. Ему угрожали раскрытием переписки с сайта знакомств. «Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с сайта знакомств», — пишет telegram-канал Baza. Депутат обратился в полицию 28 октября после общения с мошенниками, которые требовали деньги. После первого перевода злоумышленники запросили еще 30 тысяч, что заставило депутата сообщить о происшествии. В ходе расследования правоохранители опросили его жену. Сам Кисляков в комментарии telegram-каналу Baza назвал эту ситуацию «неправдой». URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.