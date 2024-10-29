Baza: депутата Госдумы развели на деньги, угрожая перепиской с сайта знакомств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету и финансам. Екатеринбург , депутат, карякин сергей, голосование
Депутат обратился в полицию после общения с мошенниками, пишет Baza Фото:

У депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаила Кислякова обманом вымогали 100 тысяч рублей. Ему угрожали раскрытием переписки с сайта знакомств.

«Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с сайта знакомств», — пишет telegram-канал Baza. Депутат обратился в полицию 28 октября после общения с мошенниками, которые требовали деньги.

После первого перевода злоумышленники запросили еще 30 тысяч, что заставило депутата сообщить о происшествии. В ходе расследования правоохранители опросили его жену. Сам Кисляков в комментарии telegram-каналу Baza назвал эту ситуацию «неправдой».

URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаила Кислякова обманом вымогали 100 тысяч рублей. Ему угрожали раскрытием переписки с сайта знакомств. «Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с сайта знакомств», — пишет telegram-канал Baza. Депутат обратился в полицию 28 октября после общения с мошенниками, которые требовали деньги. После первого перевода злоумышленники запросили еще 30 тысяч, что заставило депутата сообщить о происшествии. В ходе расследования правоохранители опросили его жену. Сам Кисляков в комментарии telegram-каналу Baza назвал эту ситуацию «неправдой». URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...