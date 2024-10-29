Baza: депутата Госдумы развели на деньги, угрожая перепиской с сайта знакомств

У депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаила Кислякова обманом вымогали 100 тысяч рублей. Ему угрожали раскрытием переписки с сайта знакомств.
«Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с сайта знакомств», — пишет telegram-канал Baza. Депутат обратился в полицию 28 октября после общения с мошенниками, которые требовали деньги.
После первого перевода злоумышленники запросили еще 30 тысяч, что заставило депутата сообщить о происшествии. В ходе расследования правоохранители опросили его жену. Сам Кисляков в комментарии telegram-каналу Baza назвал эту ситуацию «неправдой».
URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.
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