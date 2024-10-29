В России установили уголовную ответственность за контрабанду патогенов

В России введена уголовная ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон
«Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы», — сообщает ТАСС. Также в качестве наказания будет полагаться штраф до двух миллионов рублей.
Кроме того, обновлена статья 248 УК РФ, которая устанавливает наказание за нарушение правил безопасности при обращении с биологическими агентами. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, если нарушение привело к смерти двух или более человек. Такой случай будет караться принудительными работами до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.
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