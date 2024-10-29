В России установили уголовную ответственность за контрабанду патогенов

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за контрабанду патогенов Фото:

В России введена уголовная ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон

«Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы», — сообщает ТАСС. Также в качестве наказания будет полагаться штраф до двух миллионов рублей.

Кроме того, обновлена статья 248 УК РФ, которая устанавливает наказание за нарушение правил безопасности при обращении с биологическими агентами. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, если нарушение привело к смерти двух или более человек. Такой случай будет караться принудительными работами до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.

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В России введена уголовная ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон «Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы», — сообщает ТАСС. Также в качестве наказания будет полагаться штраф до двух миллионов рублей. Кроме того, обновлена статья 248 УК РФ, которая устанавливает наказание за нарушение правил безопасности при обращении с биологическими агентами. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, если нарушение привело к смерти двух или более человек. Такой случай будет караться принудительными работами до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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