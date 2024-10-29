Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет изменен. Он будет увеличен с 1 января 2025 года с текущих 19242 рублей до 22440 рублей в месяц.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. По данным, представленным в документе, от повышения МРОТ сможет извлечь выгоду около 4,2 миллиона работников по всей стране.
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