Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет изменен. Он будет увеличен с 1 января 2025 года с текущих 19242 рублей до 22440 рублей в месяц.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. По данным, представленным в документе, от повышения МРОТ сможет извлечь выгоду около 4,2 миллиона работников по всей стране.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет изменен. Он будет увеличен с 1 января 2025 года с текущих 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. По данным, представленным в документе, от повышения МРОТ сможет извлечь выгоду около 4,2 миллиона работников по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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