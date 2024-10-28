28 октября 2024

У ямальского кандидата на пост главы депздрава ХМАО нашлись югорские корни. Инсайд

Главврач Паськов, которому прочат пост главы депздрава ХМАО, учился в Мегионе
© Служба новостей «URA.RU»
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У главврача Салехардской ОКБ Романа Паськова нашлись одноклассники из Мегиона
У главврача Салехардской ОКБ Романа Паськова нашлись одноклассники из Мегиона Фото:

У ямальского кандидата на пост главы депздрава ХМАО обнаружились югорские корни. Источники в политическом истеблишменте Мегиона сообщили, что главврач Салехардской ОКБ Роман Паськов мог учиться в медицинском классе школы № 3.

«Паськов закончил медицинский класс школы №3 Мегиона. Земляки ждут, что новый директор остановит оптимизацию учреждений здравоохранения, которую запустили в округе при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Но надеждам не суждено сбыться, если Паськова не согласует Минздрав», — сообщает инсайдер.

На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию о югорских корнях Паськова не удалось. Ответ ямальского депздрава ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на пост главы депздрава прочат ямальского доктора медицинских наук Романа Паськова. Он возглавляет ОКБ Салехарда, а до переезда на Ямал работал главврачом Тюменской областной клинической больницы №2.

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У ямальского кандидата на пост главы депздрава ХМАО обнаружились югорские корни. Источники в политическом истеблишменте Мегиона сообщили, что главврач Салехардской ОКБ Роман Паськов мог учиться в медицинском классе школы № 3. «Паськов закончил медицинский класс школы №3 Мегиона. Земляки ждут, что новый директор остановит оптимизацию учреждений здравоохранения, которую запустили в округе при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Но надеждам не суждено сбыться, если Паськова не согласует Минздрав», — сообщает инсайдер. На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию о югорских корнях Паськова не удалось. Ответ ямальского депздрава ожидается. Ранее URA.RU писало, что на пост главы депздрава прочат ямальского доктора медицинских наук Романа Паськова. Он возглавляет ОКБ Салехарда, а до переезда на Ямал работал главврачом Тюменской областной клинической больницы №2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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