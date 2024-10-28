На пост директора департамента здравоохранения ХМАО прочат доктора медицинских наук. По данным источников URA.RU, департамент может возглавить главный врач Салехардской окружной клинической больницы Роман Паськов, ранее работавший в Тюмени.
«Главврач ОКБ Салехарда Роман Паськов переедет в Югру. Обычно перед назначением будущий глава регионального департамента едет в Москву к Министру здравоохранения для выстраивания взаимодействия с федералами. И Паськова видели в Минздраве. Думаю, его переезд — вопрос пары недель», — сообщает инсайдер.
Паськов — доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии, врач травматолог — ортопед высшей квалификационной категории. С 1 февраля 2023 года он возглавляет СОКБ. До этого руководил крупнейшим медицинским хабом Тюмени — Областной клинической больницей №2.
В ОКБ корреспонденту URA.RU заявили, что не в курсе кадровых перестановок. Источники отмечают, что Паськов находится в отпуске. «ДЗ ЯНАО не располагает такой информацией», — прокомментировали в департаменте.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что экс-глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский покинул пост. Он руководил департаментом с 2016 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.