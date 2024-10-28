На пост главы депздрава ХМАО прочат доктора медицинских наук из ЯНАО. Инсайд

Главврачу ОКБ Салехарда Паськову прочат пост директора депздрава ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый глава депздрава Югры приедет из ЯНАО
Новый глава депздрава Югры приедет из ЯНАО Фото:

На пост директора департамента здравоохранения ХМАО прочат доктора медицинских наук. По данным источников URA.RU, департамент может возглавить главный врач Салехардской окружной клинической больницы Роман Паськов, ранее работавший в Тюмени.

«Главврач ОКБ Салехарда Роман Паськов переедет в Югру. Обычно перед назначением будущий глава регионального департамента едет в Москву к Министру здравоохранения для выстраивания взаимодействия с федералами. И Паськова видели в Минздраве. Думаю, его переезд — вопрос пары недель», — сообщает инсайдер.

Паськов — доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии, врач травматолог — ортопед высшей квалификационной категории. С 1 февраля 2023 года он возглавляет СОКБ. До этого руководил крупнейшим медицинским хабом Тюмени — Областной клинической больницей №2.

В ОКБ корреспонденту URA.RU заявили, что не в курсе кадровых перестановок. Источники отмечают, что Паськов находится в отпуске. «ДЗ ЯНАО не располагает такой информацией», — прокомментировали в департаменте.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский покинул пост. Он руководил департаментом с 2016 года.

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На пост директора департамента здравоохранения ХМАО прочат доктора медицинских наук. По данным источников URA.RU, департамент может возглавить главный врач Салехардской окружной клинической больницы Роман Паськов, ранее работавший в Тюмени. «Главврач ОКБ Салехарда Роман Паськов переедет в Югру. Обычно перед назначением будущий глава регионального департамента едет в Москву к Министру здравоохранения для выстраивания взаимодействия с федералами. И Паськова видели в Минздраве. Думаю, его переезд — вопрос пары недель», — сообщает инсайдер. Паськов — доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии, врач травматолог — ортопед высшей квалификационной категории. С 1 февраля 2023 года он возглавляет СОКБ. До этого руководил крупнейшим медицинским хабом Тюмени — Областной клинической больницей №2. В ОКБ корреспонденту URA.RU заявили, что не в курсе кадровых перестановок. Источники отмечают, что Паськов находится в отпуске. «ДЗ ЯНАО не располагает такой информацией», — прокомментировали в департаменте. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский покинул пост. Он руководил департаментом с 2016 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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