Власти России принимают меры для получения в будущем рекордных урожаев. Премьер-министр Михаил Мишустин 2 октября на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым поручил уделять особое внимание компаниям, которые занимаются селекцией. Как объяснили эксперты URA.RU, появление новых отечественных семян позволит стране получать высокие урожаи, на которые не влияют заморозки и сбои в поставках иностранных семян.
Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, сейчас эта отрасль показывает рекордные урожаи, подчеркнул Мишустин. «Мы ждем еще окончательных результатов этого года, но по большинству важных продуктов — по мясу, рыбе, растительному маслу, сахару, зерну — показатели выполнены. Наша страна вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире», — сказал премьер.
Он подчеркнул, что необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей, в частности, повышать доступность кредитов. У Россельхозбанка есть для этого специальные инструменты, отметил председатель правительства.
«Особое внимание, конечно, надо уделять компаниям, которые сегодня на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства — это селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, — чтобы обеспечивать людей качественными продуктами питания», — резюмировал Мишустин.
Развитие сельского хозяйства и, в частности, селекции, не позволит другим государствам подорвать экономические возможности России. Некоторые страны могут прекратить импорт семян из политических или финансовых соображений, поэтому важно выводить собственные сорта, объяснил главный научный сотрудник Россельхозакадемии Виктор Драгавцев.
«Селекция поможет сэкономить средства за счет сокращения импорта иностранных семян. Наши компании и селекционные центры уже работают в этом направлении. Кроме того, с нами консультируются и другие государства, которые хотели бы ускорить рост некоторых сортов растений», — рассказал специалист.
Драгавцев уточнил, что благодаря исследованиям, которые проводят селекционные центры в России, урожаи в стране увеличились на 45-85%. Ученый пояснил, что отечественные наработки позволяют отреагировать на многие запросы сельхозпроизводителей. Российские биологи могут создавать морозостойкие сорта. Такие технологии позволяют, в частности, бороться с поздними заморозками, с которыми российские фермеры столкнулись в мае. «Направлений селекции очень много. И по каждому направлению у нас существуют свои методики», — сообщил Драгавцев.
Власти России уже многое сделали для импортозамещения, но вопросы все-таки остаются. Они касаются подсолнечников, сахарной свеклы и генетики животных, считает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Анатолий Тихонов.
По словам Тихонова, российская селекция возрождается, есть успехи в выращивании яблок. Однако для дальнейшей модернизации отрасли требуются серьезные вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), уточнил аналитик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.