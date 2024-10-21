Хватит ли россиянам овощей для борща до следующего урожая

На урожай в России в этом году повлияли майские заморозки и летние ливни, но запас основных овощей и зерна отечественные аграрии сделали. Об итогах уборочной кампании, насколько хватит собранных овощей и зерна россиянам, кто восполнит их нехватку, а также об экcпорте зерна на мировой рынок в интервью URA.RU рассказал экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
Спрос закроем
- Леонид Иванович, в прошлом году Минсельхоз России сообщил об увеличении производства овощей в открытом грунте и в теплицах. Какие прогнозы на этот год? Достаточно ли их собрали, чтобы закрыть спрос?
- В этом году сельхозпроизводители рассчитывают получить один из самых высоких урожаев овощей, прежде всего, за счет повышения производительности. По овощам открытого грунта, которые входят, в том числе, в «борщевой набор» — морковь, свекла, капуста, лук — убрано около 70% площадей. Чуть меньше, чем в прошлом году, но вот собрано больше — под 4 млн тонн, что на 100 тысяч больше прошлых результатов. Тепличные хозяйства выращивают огурцы, помидоры, перец, баклажаны. Этих овощей собрано примерно на уровне прошлого года, то есть, около 1,1 млн тонн.
Дефицита не будет, этого достаточно, чтобы закрыть спрос. Кроме того, у нас много мелких предприятий, которые производят овощи. И это огромный резерв, который можно коммерциализировать и пополнить за его счет рыночные фонды.
- А какая ситуация с картофелем?
- Его продолжают убирать. Выкопана картошка на площади 225 из 282 тысяч га. Это почти 80%, что чуть меньше, чем в прошлом году. И урожайность ниже — на нее подействовали природно-климатические невзгоды. Но, опять же, большую часть сектора занимают малые хозяйства, которые производят чуть более половины от всего картофеля в стране и могут поставить товар на рынок.
- Мы уже коснулись капризов погоды — весенние заморозки, теплая осень, дожди… Даже Минсельхоз говорил, что из-за этого может быть снижение сборов. Как все это повлияло на отрасль в целом?
- Страна у нас большая: где-то подтопило, где-то подсушило, но «средняя температура по больнице» нормальная. В одном и том же месте что-то засохло, а что-то, наоборот, хорошо выросло. На самом деле, урожай у нас на уровне советских объемов. Площадь используемых земель меньше, но производительность выше. Конечно, орден за такой урожай не дадут, но и с работы не снимут. Для внутреннего потребления вполне хватает, мы себя обеспечиваем. Так что, со стороны сельского хозяйства все спокойно.
- Но, если это случится, кто нам поможет заполнить полки магазинов?
- Одним из главных поставщиков остается Турция. Плюс, не так давно у нас появился достаточно крупный поставщик — Китай. Если говорить про ближнее зарубежье, то это Узбекистан и в целом Центральная Азия. В Москве, например, в том числе в сетевой торговле, продавали огромное количество узбекских нектаринов и помидоров. Так что в основном поставщики — это дружественные страны ближнего зарубежья.
Экзотику нам завозят из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ранние овощи везут в основном Египет и Израиль. С обычными их путать не надо. Помнится пару лет назад задавали вопрос президенту, мол, почему у нас морковь стоит дороже бананов. Но морковка-то имелась ввиду как раз ранняя, а это принципиально другой товар. Молодые овощи привозят издалека, поэтому там другой масштаб цен.
- Насколько сейчас велика роль новых регионов в обеспечении продовольственной безопасности страны? Что поставляют оттуда в «большую Россию».
- Наравне с Ростовской областью, Краснодарским краем, новые регионы имеют, наверное, одни из самых лучших природно-климатических условий для растениеводства. Это богатейший слой чернозема, нормальное увлажнение, нужная сумма температур. Северное Причерноморье — полоса над Крымом — это одно из самых плодородных мест на земле. В этих местах всегда выращивали пшеницу с хорошей урожайностью, подсолнечник, а в Херсонской и Запорожской областях еще и овощи с фруктами. Черешня, например, там одна из лучших была во всем СССР, арбузы — тоже. Понятно, что сейчас там обстановка не самая подходящая для ведения сельхозпроизводства. В перспективе эти регионы внесут свой достойный вклад в рыночные фонды страны.
Пока гадаем на кофейной гуще
- В Минсельхозе сообщили, что уборочная кампания в стране практически завершена. По предварительным итогам собрано более 122 млн тонн зерновых культур. Достаточно ли этого, чтобы обеспечить внутренний рынок?
- Посевная площадь под яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году составила 47,9 млн гектаров. На 11 октября из них было убрано 44,3 млн, что соответствует 92,6% от общей площади. Это немного превышает показатели прошлого года. Намолочено при этом 122 млн тонн зерна. Для сравнения, на эту дату в прошлом году было собрано на 15 млн больше. Полагаю, что к концу кампании прибавится еще около 3 млн тонн. По пшенице посевная площадь составляет 29,8 млн гектаров, убрано 28,7 млн или около 96%. Опять же чуть меньше, чем в прошлом году, но не критично. Намолочено 85,6 млн тонн, в 2023-м на эту дату было 95,6 млн. По гречихе намолочено больше, чем в прошлом году, почти 1 млн тонн — 995 тысяч. Ее больше посеяно и убрано, потеря урожайности тоже небольшая. Поэтому, с гречихой можно сказать, что все нормально.
По подсолнечнику ситуация такая — там чуть-чуть поменьше урожайность, но его было посеяно больше, при том, что сейчас убрали 68% площадей. Поэтому подсолнечника побольше чем в прошлом году будет, даже несмотря на падение урожайности, исходя просто из объемных показателей.
- А что сейчас с нашими запасами, которые были сделаны в предыдущие урожайные годы? И что с валовым сбором?
- Переходящие остатки с прошлого года на начало текущего сезона составили более 21 млн тонн. С одной стороны, это то, что просто не использовано, а с другой — это технически необходимая вещь. Этих остатков нам должно хватить на пару месяцев полного потребления.
По валовому сбору зерновых и зернобобовых специалисты прогнозируют где-то 125 млн тонн. Хотя, это пока гадание на кофейной гуще, потому что уборочная кампания еще продолжается. Всего ресурсов с учетом этого урожая, поступления из новых регионов и импорта будет порядка 150 млн тонн. При том, что в стране может быть потреблено порядка 80 млн — сюда уже включены все расходы: на муку, корма для животных, спирт, глубокую переработку зерновых.
Из остатков формируются запасы на будущий год, а остальное — экспортные возможности. В этом году они составят плюс-минус 50 млн тонн.
Индия выходит на передний план
- Мы — одни из главных экспортеров зерна на мировой рынок. Куда мы поставляем зерно?
- Экспорт зерна за сентябрь составил 6 млн тонн с небольшим, что на полтора млн меньше прошлого года. С начала сезона из страны было вывезено 17,6 млн тонн зерна против 20,8 млн в прошлом. В том числе пшеницы — 14,6 млн тонн против 14,8 млн. Эти цифры характеризуют, что ничего катастрофического на рынке не происходит, экспорт идет, и не видно каких-то особых проблем.
Основные покупатели остались теми же — впереди всех Египет, а дальше идут традиционно Турция, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Бангладеш, Израиль, Кения и так далее. Что касается Китая — мы можем занять хорошие позиции на этом рынке. Если им по логистическим соображениям и ценам все подойдет — они будут его покупать больше. Рынок там большой и перспективный. Но, например, Индия не отстает от Поднебесной. Там 1,5 млрд человек, страна начинает развиваться, и в ближайшие годы будет, думаю, вторым, а потом и первым драйвером мирового развития и, соответственно, покупателем продовольствия.
- В этом году мы также остаемся в лидерах?
- Наши бизнесмены за 15-20 лет они умудрились раскрутить отечественный зерновой экспорт: все начиналось со скромных цифр, а сейчас мы вывозим зерно в огромных объемах. Раньше мы были нетто-импортером зерна, а теперь превратились в нетто-экспортера. Причем крупного: по пшенице мягкой мы занимаем первое место в мире с долей более четверти мирового рынка, на котором реализуется чуть меньше 200 млн тонн — и из них мы поставляем где-то 65 млн.
И если бы Россия сегодня не участвовала в экспорте, то при растущих потребностях рынка, цены были бы очень высоки. Мировому рынку пришлось бы поднимать цены, чтобы преодолеть дефицит почти что в четверть.
- А с овощами у нас какие успехи по экспорту?
- По данным Россельхознадзора, по итогам первых трех месяцев 2024 года российские производители увеличили объем поставок за границу моркови, репы, свеклы, сельдерея и редиски, а также картофеля. Плюс ко всему, за тот же период рос экспорт семечковых плодов. Поставляем мы их в основном в ближнее зарубежье. С января по март из страны было вывезено в 1,8 раз больше картофеля, чем в предыдущем году, в два раза увеличились поставки корнеплодов, в 3,4 раза семечковых плодов — яблоки, груши и айвы.
Роботизация — это требование времени
- По данным Минсельхоза, агрохолдинги активно внедряют технологии искусственного интеллекта и роботизированную технику в свою деятельность. Помогает ли это увеличивать количество собранной и произведенной продукции и стабильную продовольственную безопасность?
- Сегодняшнее сельское хозяйство, особенно крупнотоварное, сильно автоматизировано, и, даже не смейтесь, роботизировано. Если взять птицефабрику современную — это вообще почти один большой робот. Там огромное количество операций: по проветриванию, регулированию температуры, кормлению, которые осуществляются в автоматическом режиме. И это не дань моде, а требование конкурентоспособности.
В растениеводстве, конечно, себе могут позволить роботизацию и автоматизацию только крупные производители. Это довольно дорогое удовольствие, поэтому там в среднем использование средств цифровизации немного скромнее, чем у крупных животноводов. Тем не менее, такая тенденция тоже есть. Ведь повышается производительность, уменьшается количество ручного труда, увеличивается производительность. Так что, это процесс, который идет и развивается.
- Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что необходимо совместно с другими ведомствами следить за такими составляющими себестоимости, как электроэнергия, топливо, логистика. В прошлом году аграрии столкнулись со стремительно выросшими ценами на бензин и дизтопливо — это была общефедеральная проблема. Учтен ли этот опыт в этом году?
- Растет в цене вообще все. У нас есть инфляция, и, соответственно, не только топливо, но и остальные расходы тоже растут. Но так уж получается, что даже, если аграрии вдруг на электромобили пересядут, это будут те же самые деньги: электричество тоже в цене не уменьшается, плюс нужна инфраструктура. Инфляция издержек на селе в силу разных причин уже давным-давно опережает, собственно, инфляцию цен на саму сельхозпродукцию. Как выходят из этой ситуации? Повышение эффективности. То есть, изобретают всякие экономные способы использования техники, появляются более энергосберегающие машины, технологии и так далее. Приспосабливаясь, аграрии становятся более конкурентоспособными.
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