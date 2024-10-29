Разбогатевшие в РФ металлотрейдеры купили отель в Майами за 400 млн долларов

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Миллиардеры братья Рубены, заработавшие состояние на продаже металлов в России, купили отель за 400 млн долларов
Миллиардеры братья Рубены, заработавшие состояние на продаже металлов в России, купили отель за 400 млн долларов Фото:

Компания Reuben Brothers, основанная братьями Дэвидом и Саймоном Рубенами, которые заработали состояние на металлоторговле из России, приобрела роскошный отель W South Beach в Майами за сумму свыше 400 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 

«Компания Reuben Brothers приобрела W South Beach в рамках сделки, стоимость которой оценивается более чем в 400 миллионов долларов», — отмечает издание. В прошлом году братья Рубены также приобрели отель Chesterfield в Палм-Бич, который планируется открыть в начале 2025 года под новым названием Vineta.

Помимо этого, в Reuben Brothers имеются и другие значимые активы. Компания владеет долей в JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa и разрабатывает масштабный проект Esencia в Пуэрто-Рико стоимостью 2,6 миллиарда долларов, который включает пять люксовых отелей.

Братья Рубены, уроженцы Индии, перебрались в Лондон в подростковом возрасте. Они сформировали свое состояние, занимаясь металлоторговлей через свою фирму Trans-World Group (TWG), которую они продали в 2000 году. Особенно активной оказалась деятельность их подразделения Trans World Metal в России с 1992 года, где оно принимало активное участие в так называемых «алюминиевых войнах», борясь за контроль над крупнейшими металлургическими заводами России и Казахстана. Компанию обвиняли в участии в нелегальных операциях и связях с организованной преступностью. Согласно информации из индекса миллиардеров Bloomberg, общий размер состояния братьев Рубенов оценивается примерно в 16,4 миллиарда долларов.

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Компания Reuben Brothers, основанная братьями Дэвидом и Саймоном Рубенами, которые заработали состояние на металлоторговле из России, приобрела роскошный отель W South Beach в Майами за сумму свыше 400 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.  «Компания Reuben Brothers приобрела W South Beach в рамках сделки, стоимость которой оценивается более чем в 400 миллионов долларов», — отмечает издание. В прошлом году братья Рубены также приобрели отель Chesterfield в Палм-Бич, который планируется открыть в начале 2025 года под новым названием Vineta. Помимо этого, в Reuben Brothers имеются и другие значимые активы. Компания владеет долей в JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa и разрабатывает масштабный проект Esencia в Пуэрто-Рико стоимостью 2,6 миллиарда долларов, который включает пять люксовых отелей. Братья Рубены, уроженцы Индии, перебрались в Лондон в подростковом возрасте. Они сформировали свое состояние, занимаясь металлоторговлей через свою фирму Trans-World Group (TWG), которую они продали в 2000 году. Особенно активной оказалась деятельность их подразделения Trans World Metal в России с 1992 года, где оно принимало активное участие в так называемых «алюминиевых войнах», борясь за контроль над крупнейшими металлургическими заводами России и Казахстана. Компанию обвиняли в участии в нелегальных операциях и связях с организованной преступностью. Согласно информации из индекса миллиардеров Bloomberg, общий размер состояния братьев Рубенов оценивается примерно в 16,4 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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