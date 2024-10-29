Мурашко заявил, что во всех регионах будет расширена сеть женских консультаций

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В России будут оснащены 120 перинатальных центров
В России будут оснащены 120 перинатальных центров Фото:

Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России. Особое внимание будет уделено отдаленным и труднодоступным территориям. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы», — передает РИА Новости слова Мурашко. Министр добавил, что в соответствии с национальным проектом «Семья» предусмотрено оснащение и модернизация 120 перинатальных центров.

По словам Мурашко, предусмотрено и значительное инвестирование в инфраструктуру. Планируется строительство более чем 3,8 тысячи здравоохранительных учреждений, а также капитальный ремонт почти 7,4 тысячи таких объектов.

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Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России. Особое внимание будет уделено отдаленным и труднодоступным территориям. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы», — передает РИА Новости слова Мурашко. Министр добавил, что в соответствии с национальным проектом «Семья» предусмотрено оснащение и модернизация 120 перинатальных центров. По словам Мурашко, предусмотрено и значительное инвестирование в инфраструктуру. Планируется строительство более чем 3,8 тысячи здравоохранительных учреждений, а также капитальный ремонт почти 7,4 тысячи таких объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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