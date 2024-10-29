Мурашко заявил, что во всех регионах будет расширена сеть женских консультаций

Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России. Особое внимание будет уделено отдаленным и труднодоступным территориям. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы», — передает РИА Новости слова Мурашко. Министр добавил, что в соответствии с национальным проектом «Семья» предусмотрено оснащение и модернизация 120 перинатальных центров.
По словам Мурашко, предусмотрено и значительное инвестирование в инфраструктуру. Планируется строительство более чем 3,8 тысячи здравоохранительных учреждений, а также капитальный ремонт почти 7,4 тысячи таких объектов.
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