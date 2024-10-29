Посольство России выразило протест Финляндии

29 октября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Россия направила Финляндии ноту протеста после ареста недвижимости Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Посольство России в Финляндии направило официальную ноту в Министерство иностранных дел страны, выражая решительный протест против ареста российской дипломатической недвижимости. Об этом сообщили представители дипломатической миссии. «Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено», — заявили в диппредставительстве, передает РИА Новости. Дополнительно из посольства сообщили, что арестованная недвижимость включает объекты, используемые для служебных и представительских целей, и поэтому должна обладать иммунитетом согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и финскому законодательству. Это делает действия финских властей не только спорными с точки зрения международного права, но и вызывает вопросы о соблюдении дипломатических норм и стандартов. В последнем выпуске газеты Helsingin Sanomat было опубликовано сообщение о том, что Российский центр науки и культуры в Хельсинки подвергся аресту, который начал действовать с 24 октября. В последующем отчете, ссылаясь на данные службы судебных приставов, газета проинформировала, что список арестованной недвижимости состоит из 44 объектов общей стоимостью 35,5 миллиона евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена оспорить арест российских недвижимых активов на территории Финляндии в судебном порядке. Сообщалось, что для этого используются все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России в Финляндии направило официальную ноту в Министерство иностранных дел страны, выражая решительный протест против ареста российской дипломатической недвижимости. Об этом сообщили представители дипломатической миссии. «Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено», — заявили в диппредставительстве, передает РИА Новости. Дополнительно из посольства сообщили, что арестованная недвижимость включает объекты, используемые для служебных и представительских целей, и поэтому должна обладать иммунитетом согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и финскому законодательству. Это делает действия финских властей не только спорными с точки зрения международного права, но и вызывает вопросы о соблюдении дипломатических норм и стандартов. В последнем выпуске газеты Helsingin Sanomat было опубликовано сообщение о том, что Российский центр науки и культуры в Хельсинки подвергся аресту, который начал действовать с 24 октября. В последующем отчете, ссылаясь на данные службы судебных приставов, газета проинформировала, что список арестованной недвижимости состоит из 44 объектов общей стоимостью 35,5 миллиона евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена оспорить арест российских недвижимых активов на территории Финляндии в судебном порядке. Сообщалось, что для этого используются все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов, пишет «Национальная служба новостей».