29 октября 2024

ФК «Урал» победил «Балтику» в Кубке, взяв реванш за поражение в Первой лиге. Видео

ФК «Урал» выиграл у «Балтики» в Пути регионов Кубка России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, бевеев мингиян
Автором единственного гола стал Мингиян Бевеев из «Урала» (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Урал» выиграл у «Балтики» (Калининград) в Пути регионов Fonbet Кубка России в 1/8 финала, взяв реванш за поражение в Первой лиге в борьбе за повышение в классе. Матч прошел на «Ростех-Арене» и завершился со счетом 0:1. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

Единственный гол в начале второго тайма забил защитник «Шмелей» Мингиян Бевеев. Он зашел в штрафную соперника с фланга и положил мяч в сетку сквозь оборону соперника. Для гола ему потребовалось несколько минут на поле, так как он вышел на замену игравшему в стартовом составе Егору Мосину.

После этого матча «Урал» прошел в четвертьфинал национального кубка, где встретится уже с оппонентом из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошлый матч уральцы играли также в Калининграде, но только в рамках «Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Тогда ФК «Урал» проиграл «Балтике» со счетом 1:2 и сейчас находится в зоне стыковых матчей за повышение в РПЛ. Оба клуба в прошлом сезоне вылетели в ФНЛ. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Урал» выиграл у «Балтики» (Калининград) в Пути регионов Fonbet Кубка России в 1/8 финала, взяв реванш за поражение в Первой лиге в борьбе за повышение в классе. Матч прошел на «Ростех-Арене» и завершился со счетом 0:1. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ». Единственный гол в начале второго тайма забил защитник «Шмелей» Мингиян Бевеев. Он зашел в штрафную соперника с фланга и положил мяч в сетку сквозь оборону соперника. Для гола ему потребовалось несколько минут на поле, так как он вышел на замену игравшему в стартовом составе Егору Мосину. После этого матча «Урал» прошел в четвертьфинал национального кубка, где встретится уже с оппонентом из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошлый матч уральцы играли также в Калининграде, но только в рамках «Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Тогда ФК «Урал» проиграл «Балтике» со счетом 1:2 и сейчас находится в зоне стыковых матчей за повышение в РПЛ. Оба клуба в прошлом сезоне вылетели в ФНЛ. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...