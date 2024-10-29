ФК «Урал» победил «Балтику» в Кубке, взяв реванш за поражение в Первой лиге. Видео

ФК «Урал» выиграл у «Балтики» в Пути регионов Кубка России

30 октября 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Автором единственного гола стал Мингиян Бевеев из «Урала» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Футбольный клуб «Урал» выиграл у «Балтики» (Калининград) в Пути регионов Fonbet Кубка России в 1/8 финала, взяв реванш за поражение в Первой лиге в борьбе за повышение в классе. Матч прошел на «Ростех-Арене» и завершился со счетом 0:1. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ». Единственный гол в начале второго тайма забил защитник «Шмелей» Мингиян Бевеев. Он зашел в штрафную соперника с фланга и положил мяч в сетку сквозь оборону соперника. Для гола ему потребовалось несколько минут на поле, так как он вышел на замену игравшему в стартовом составе Егору Мосину. После этого матча «Урал» прошел в четвертьфинал национального кубка, где встретится уже с оппонентом из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошлый матч уральцы играли также в Калининграде, но только в рамках «Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Тогда ФК «Урал» проиграл «Балтике» со счетом 1:2 и сейчас находится в зоне стыковых матчей за повышение в РПЛ. Оба клуба в прошлом сезоне вылетели в ФНЛ. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» выиграл у «Балтики» (Калининград) в Пути регионов Fonbet Кубка России в 1/8 финала, взяв реванш за поражение в Первой лиге в борьбе за повышение в классе. Матч прошел на «Ростех-Арене» и завершился со счетом 0:1. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ». Единственный гол в начале второго тайма забил защитник «Шмелей» Мингиян Бевеев. Он зашел в штрафную соперника с фланга и положил мяч в сетку сквозь оборону соперника. Для гола ему потребовалось несколько минут на поле, так как он вышел на замену игравшему в стартовом составе Егору Мосину. После этого матча «Урал» прошел в четвертьфинал национального кубка, где встретится уже с оппонентом из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошлый матч уральцы играли также в Калининграде, но только в рамках «Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Тогда ФК «Урал» проиграл «Балтике» со счетом 1:2 и сейчас находится в зоне стыковых матчей за повышение в РПЛ. Оба клуба в прошлом сезоне вылетели в ФНЛ. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет.