Власти Кургана направили сотни тысяч рублей на систему умных светофоров

Мэрия Кургана направила 200 тысяч рублей на софинансирование программы развития транспортной системы, в рамках которой проводится установка умных светофоров. Об этом сообщили представители городской администрации.
«Создание интеллектуальной транспортной системы финансируется в Кургане за счет федерального бюджета. Из городского бюджета на эти цели предусмотрено 200 тысяч рублей», — говорится в ответе, опубликованном в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Директор управления дорожного хозяйства Кургана Дмитрий Паламин пояснил URA.RU, что интеллектуальная транспортная система позволяет управлять автомобильными потоками, снижая количество пробок на дорогах. Он добавил, что согласно плану, умные светофоры будут установлены на ключевых перекрестках и пешеходных переходах города. Это позволит не только контролировать и оптимизировать дорожное движение, но и анализировать данные для будущего планирования инфраструктуры.
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