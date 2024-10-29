29 октября 2024

Пермский тракт встал в глухую пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным «Яндекс Карт», пробка растянулась почти на 15 километров
По данным «Яндекс Карт», пробка растянулась почти на 15 километров Фото:

В Свердловской области на Пермском тракте (трасса Пермь — Екатеринбург) в районе Ревды в ночь с 29 на 30 октября движение машин встало в обоих направлениях. Информация об этом следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Пробка растянулась почти на 15 километров. По данным ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке ведутся работы по капитальному ремонту. На одном из промежутков движение осуществляется всего по одной полосе.

Дорожники ранее рекомендовали объезжать проблемный участок через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Для этого необходимо съехать на 331-м километре трассы и вернуться на нее на 289-м километре.

Фото:

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В Свердловской области на Пермском тракте (трасса Пермь — Екатеринбург) в районе Ревды в ночь с 29 на 30 октября движение машин встало в обоих направлениях. Информация об этом следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Пробка растянулась почти на 15 километров. По данным ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке ведутся работы по капитальному ремонту. На одном из промежутков движение осуществляется всего по одной полосе. Дорожники ранее рекомендовали объезжать проблемный участок через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Для этого необходимо съехать на 331-м километре трассы и вернуться на нее на 289-м километре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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