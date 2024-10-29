Кого еще могут освободить от НДФЛ в РФ после решения Путина

Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года

30 октября 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

По закону Путина, льготу можно получить, если кредит был взят не позднее 31 декабря 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ратифицировал новый закон, согласно которому граждане России, воспользовавшиеся жилищным кредитом до наступления 2025 года, будут освобождены от обязательства уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по полученной материальной выгоде в виде экономии на процентах. Какие условия должны быть соблюдены и кто еще может рассчитывать на освобождение от налога — в материале URA.RU. Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от уплаты НДФЛ по жилищным кредитам, взятым до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов, что подтверждает его вступление в силу. «Закон освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам», — сообщает РИА Новости. Льгота распространяется на кредиты и займы, направленные на строительство или покупку жилой недвижимости, а также на приобретение земельных участков под застройку. Получить льготу можно при двух условиях Для того чтобы воспользоваться новой льготой, необходимо учесть несколько условий: кредитный договор должен быть подписан не позднее 31 декабря 2024 года;

заемщик должен иметь документально подтвержденное право на получение имущественного налогового вычета за строительство или приобретение жилья. Эти меры направлены на поддержку граждан, планирующих решить жилищные вопросы в ближайшие годы. Кого еще могут освободить от НДФЛ Власти России в сотрудничестве с профессиональными союзами и представителями бизнеса намерены обсудить инициативу по освобождению от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц с низким уровнем дохода. Согласно сообщению РБК, данная мера рассматривается в рамках Генерального соглашения между всероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и правительством на период с 2024 по 2026 год. Предложение заключается в освобождении от НДФЛ тех граждан, чьи семейные доходы за последние три месяца на душу населения не превышают прожиточного минимума в соответствующем регионе. Такой пункт был включен в новую версию соглашения, подписанного 25 апреля 2024 года. Документ подчеркивает, что на протяжении следующих трех лет в России планируется осуществление налоговой политики, направленной на сокращение экономического неравенства. Одним из аспектов данной политики является повышение справедливости налогообложения по НДФЛ. В этой связи стороны, подписавшие соглашение, выразили намерение «изучить возможность установления порога доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, равного прожиточному минимуму для трудоспособного населения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин ратифицировал новый закон, согласно которому граждане России, воспользовавшиеся жилищным кредитом до наступления 2025 года, будут освобождены от обязательства уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по полученной материальной выгоде в виде экономии на процентах. Какие условия должны быть соблюдены и кто еще может рассчитывать на освобождение от налога — в материале URA.RU. Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от уплаты НДФЛ по жилищным кредитам, взятым до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов, что подтверждает его вступление в силу. «Закон освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам», — сообщает РИА Новости. Льгота распространяется на кредиты и займы, направленные на строительство или покупку жилой недвижимости, а также на приобретение земельных участков под застройку. Для того чтобы воспользоваться новой льготой, необходимо учесть несколько условий: Эти меры направлены на поддержку граждан, планирующих решить жилищные вопросы в ближайшие годы. Власти России в сотрудничестве с профессиональными союзами и представителями бизнеса намерены обсудить инициативу по освобождению от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц с низким уровнем дохода. Согласно сообщению РБК, данная мера рассматривается в рамках Генерального соглашения между всероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и правительством на период с 2024 по 2026 год. Предложение заключается в освобождении от НДФЛ тех граждан, чьи семейные доходы за последние три месяца на душу населения не превышают прожиточного минимума в соответствующем регионе. Такой пункт был включен в новую версию соглашения, подписанного 25 апреля 2024 года. Документ подчеркивает, что на протяжении следующих трех лет в России планируется осуществление налоговой политики, направленной на сокращение экономического неравенства. Одним из аспектов данной политики является повышение справедливости налогообложения по НДФЛ. В этой связи стороны, подписавшие соглашение, выразили намерение «изучить возможность установления порога доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, равного прожиточному минимуму для трудоспособного населения».