29 октября 2024

Приставы отняли люксовый автомобиль у пермяка за нарушение ПДД

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Mercedes-Benz конфисковали за неоднократный выезд на встречку
Mercedes-Benz конфисковали за неоднократный выезд на встречку Фото:

В Перми судебные приставы конфисковали Mercedes-Benz пермяка за серьезные нарушения правил дорожного движения. Водитель неоднократно совершал обгоны, выезжая на встречную полосу. Его лишили водительских прав, однако мужчину это не остановило, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Сев за руль и двигаясь по трассе М-7 из Перми в сторону Ижевска, водитель вопреки всем запретам вновь пошел на обгон большегруза по встречке. Этим нарушитель привлек внимание сотрудников ГИБДД и был задержан. Суд принял во внимание факт того, что водитель повторно подвергал смертельной опасности себя и других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили уголовное наказание в виде обязательных работ с конфискацией транспортного средства в доход государства. Элитное авто поместили на специальную стоянку, где оно будет находится до проведения торгов.

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В Перми судебные приставы конфисковали Mercedes-Benz пермяка за серьезные нарушения правил дорожного движения. Водитель неоднократно совершал обгоны, выезжая на встречную полосу. Его лишили водительских прав, однако мужчину это не остановило, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Сев за руль и двигаясь по трассе М-7 из Перми в сторону Ижевска, водитель вопреки всем запретам вновь пошел на обгон большегруза по встречке. Этим нарушитель привлек внимание сотрудников ГИБДД и был задержан. Суд принял во внимание факт того, что водитель повторно подвергал смертельной опасности себя и других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве. Мужчине назначили уголовное наказание в виде обязательных работ с конфискацией транспортного средства в доход государства. Элитное авто поместили на специальную стоянку, где оно будет находится до проведения торгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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