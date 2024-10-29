Приставы отняли люксовый автомобиль у пермяка за нарушение ПДД

В Перми судебные приставы конфисковали Mercedes-Benz пермяка за серьезные нарушения правил дорожного движения. Водитель неоднократно совершал обгоны, выезжая на встречную полосу. Его лишили водительских прав, однако мужчину это не остановило, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«Сев за руль и двигаясь по трассе М-7 из Перми в сторону Ижевска, водитель вопреки всем запретам вновь пошел на обгон большегруза по встречке. Этим нарушитель привлек внимание сотрудников ГИБДД и был задержан. Суд принял во внимание факт того, что водитель повторно подвергал смертельной опасности себя и других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.
Мужчине назначили уголовное наказание в виде обязательных работ с конфискацией транспортного средства в доход государства. Элитное авто поместили на специальную стоянку, где оно будет находится до проведения торгов.
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