ХМАО потратил на медпомощь мигрантам более 2 миллиардов рублей

И бюджета ХМАО на медицинскую помощь мигрантам, не имеющим полис ОМС, с 2018 года потрачено более двух миллиардов рублей. Регион находится на третьем месте по этому виду затрат на иностранцев, выяснил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
«С 2018 года регионы России потратили из своих бюджетов более 60,7 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов медицинского страхования. В числе лидеров — Москва (более 42 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (более 4 миллиардов), ХМАО (2,2 миллиарда.), Курганская область.(1,7 миллиарда) и Краснодарский край (более 1 миллиарда)», — написал Матвеев на своей странице VK.
В 2024 году траты округа на эти цели составили уже более двух миллионов рублей (данные на июль). При этом, самым затратным стал 2019 год — тогда эта сумма составила более четырех миллионов.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области обезвредили трех граждан РФ, которые организовали незаконный канал легализации мигрантов в ХМАО-Югре. С их помощью более 50 иностранцев смогли незаконно принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.
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