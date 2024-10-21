Сотрудники тюменского управления ФСБ закрыли канал легализации мигрантов в ХМАО

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области обезвредили трех граждан РФ, которые организовали незаконный канал легализации мигрантов в ХМАО-Югре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«B результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность трех граждан России, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.
Следствие предполагает, что подозреваемые помогали своим бывшим соотечественникам с поддельными документами о наличии профессионального образования. Затем мигранты обращались с этими бумагами в правоохранительные органы и окружной департамент труда и занятости Югры. Таким образом более 50 иностранцев смогли незаконно принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, что является основанием для получения гражданства России в упрощенном порядке.
На организаторов незаконного канала миграции завели уголовное дело по п.»а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконной миграции, совершенная группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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