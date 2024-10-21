Сотрудники тюменского управления ФСБ закрыли канал легализации мигрантов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На организаторов незаконного канала легализации мигрантов завели уголовное дело
На организаторов незаконного канала легализации мигрантов завели уголовное дело Фото:

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области обезвредили трех граждан РФ, которые организовали незаконный канал легализации мигрантов в ХМАО-Югре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«B результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность трех граждан России, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Следствие предполагает, что подозреваемые помогали своим бывшим соотечественникам с поддельными документами о наличии профессионального образования. Затем мигранты обращались с этими бумагами в правоохранительные органы и окружной департамент труда и занятости Югры. Таким образом более 50 иностранцев смогли незаконно принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, что является основанием для получения гражданства России в упрощенном порядке.

На организаторов незаконного канала миграции завели уголовное дело по п.»а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконной миграции, совершенная группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области обезвредили трех граждан РФ, которые организовали незаконный канал легализации мигрантов в ХМАО-Югре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «B результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность трех граждан России, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Следствие предполагает, что подозреваемые помогали своим бывшим соотечественникам с поддельными документами о наличии профессионального образования. Затем мигранты обращались с этими бумагами в правоохранительные органы и окружной департамент труда и занятости Югры. Таким образом более 50 иностранцев смогли незаконно принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, что является основанием для получения гражданства России в упрощенном порядке. На организаторов незаконного канала миграции завели уголовное дело по п.»а» ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконной миграции, совершенная группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...