Телеканалы не смогут снизить гонорары артистов за «голубые огоньки», как этого просят в ГД

Депутат Антропенко: телеканалы должны уменьшить гонорары артистов за корпоративы

30 октября 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Артисты не получают деньги за выступления на новогодних мероприятиях, гонорары есть только у массовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой о снижении зарплат российским артистам при их выступлении на «голубых огоньках» на телеканалах. Так, по его словам, гонорары артистов за час выступления не должны быть выше, чем зарплаты участников спецоперации. При этом сами артисты и некоторые СМИ отмечают, что «звезды» не получают зарплату за выступления на «голубых огоньках», гонорары за смены платят только массовке. «На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы», — заявил Антропенко в преддверии новогодних «голубых огоньков». Тем самым он призвал телеканалы уменьшить гонорары российских артистов во время этих мероприятий. Антропенко также отметил значимость государственных и новогодних мероприятий в поднятии духа граждан России и поддержке различных социальных категорий населения, включая беженцев и детей. Он напомнил о необходимости соблюдения корректности в организации развлекательных мероприятий и адекватности использования бюджетных средств на культурные нужды в нынешних обстоятельствах. Кроме того, о ситуации с отсутствием гонораров у артистов ранее писали некоторые СМИ. Так, «Царьград» и «Комсомольская правда» писали, что зрители, принимающие участие в съемках новогодних телешоу, получают деньги за участие. Однако от них требуется соблюдение строгой конфиденциальности в отношении деталей съемок. Выяснилось, что их оплата зачастую превышает гонорары приглашенных звезд. Съемки новогодних программ происходят за несколько недель до наступления Нового года. Сложность заключается в подборе времени для всех артистов, учитывая их плотный график в декабре. Кроме того, в 2023 году на одном из федеральных каналов во время «голубого огонька» особое внимание было уделено участникам СВО. При всем этом гонорары у зрителей в таких мероприятиях выше, чем у артистов. Массовка получает за день 1100 рублей (обычные зрители) и 1500 рублей (вип). Артисты же не получают ничего за выступления, потому что сьемки в новогодних программах считаются престижными, а заработок «звезд» идет из других мероприятий. Помимо прочего, продюсер Вадим Горжанкин также опроверг информацию о том, что артистам платят за выступления на «голубых огоньках». «Выступление в „Голубом огоньке“ востребовано у звезд и считается престижным. Поэтому они готовы сниматься бесплатно. Именно в новогоднюю ночь артиста могут увидеть люди, которые никогда не встречали его на видеохостингах», — заявил продюсер в интервью «Вечерней Москве». Кроме того, певец Леонид Агутин в своих соцсетях отметил, что артисты не получают денег за выступления на новогодних мероприятиях. Он добавил, что тысячи артистов мечтают попасть на такие мероприятия, однако они не приносят им славы, только отбирают время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой о снижении зарплат российским артистам при их выступлении на «голубых огоньках» на телеканалах. Так, по его словам, гонорары артистов за час выступления не должны быть выше, чем зарплаты участников спецоперации. При этом сами артисты и некоторые СМИ отмечают, что «звезды» не получают зарплату за выступления на «голубых огоньках», гонорары за смены платят только массовке. «На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы», — заявил Антропенко в преддверии новогодних «голубых огоньков». Тем самым он призвал телеканалы уменьшить гонорары российских артистов во время этих мероприятий. Антропенко также отметил значимость государственных и новогодних мероприятий в поднятии духа граждан России и поддержке различных социальных категорий населения, включая беженцев и детей. Он напомнил о необходимости соблюдения корректности в организации развлекательных мероприятий и адекватности использования бюджетных средств на культурные нужды в нынешних обстоятельствах. Кроме того, о ситуации с отсутствием гонораров у артистов ранее писали некоторые СМИ. Так, «Царьград» и «Комсомольская правда» писали, что зрители, принимающие участие в съемках новогодних телешоу, получают деньги за участие. Однако от них требуется соблюдение строгой конфиденциальности в отношении деталей съемок. Выяснилось, что их оплата зачастую превышает гонорары приглашенных звезд. Съемки новогодних программ происходят за несколько недель до наступления Нового года. Сложность заключается в подборе времени для всех артистов, учитывая их плотный график в декабре. Кроме того, в 2023 году на одном из федеральных каналов во время «голубого огонька» особое внимание было уделено участникам СВО. При всем этом гонорары у зрителей в таких мероприятиях выше, чем у артистов. Массовка получает за день 1100 рублей (обычные зрители) и 1500 рублей (вип). Артисты же не получают ничего за выступления, потому что сьемки в новогодних программах считаются престижными, а заработок «звезд» идет из других мероприятий. Помимо прочего, продюсер Вадим Горжанкин также опроверг информацию о том, что артистам платят за выступления на «голубых огоньках». «Выступление в „Голубом огоньке“ востребовано у звезд и считается престижным. Поэтому они готовы сниматься бесплатно. Именно в новогоднюю ночь артиста могут увидеть люди, которые никогда не встречали его на видеохостингах», — заявил продюсер в интервью «Вечерней Москве». Кроме того, певец Леонид Агутин в своих соцсетях отметил, что артисты не получают денег за выступления на новогодних мероприятиях. Он добавил, что тысячи артистов мечтают попасть на такие мероприятия, однако они не приносят им славы, только отбирают время.