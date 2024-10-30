В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Антропенко: телеканалы должны снизить гонорары звезд на корпоративах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме призвали откорректировать новогодние гонорары звезд шоу-бизнеса Фото:

Руководство телеканалов призвали пересмотреть гонорары артистов эстрады накануне съемок новогодних огоньков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, выплаты звездам за единичные выступления несоразмерно выше заработков участников СВО за длительные периоды времени.

«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. В преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — цитирует слова Антропенко РИА Новости.

Также Антропенко указал на важность проведения государственных праздников и новогодних мероприятий для поднятия духа россиян и поддержки различных социальных групп, включая вынужденных беженцев и детей. Депутат напомнил о корректности увеселительных мероприятий и адекватности расходования бюджетных средств на культурные мероприятия в текущих условиях.

Ранее группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов за 15 млн рублей. При этом каждая из участниц музыкального проекта берет за одиночный концерт чуть больше миллиона. В свою очередь, продюсер «Ленинграда» объяснил падение гонораров лидера группы Сергея Шнурова.

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Руководство телеканалов призвали пересмотреть гонорары артистов эстрады накануне съемок новогодних огоньков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, выплаты звездам за единичные выступления несоразмерно выше заработков участников СВО за длительные периоды времени. «На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. В преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — цитирует слова Антропенко РИА Новости. Также Антропенко указал на важность проведения государственных праздников и новогодних мероприятий для поднятия духа россиян и поддержки различных социальных групп, включая вынужденных беженцев и детей. Депутат напомнил о корректности увеселительных мероприятий и адекватности расходования бюджетных средств на культурные мероприятия в текущих условиях. Ранее группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов за 15 млн рублей. При этом каждая из участниц музыкального проекта берет за одиночный концерт чуть больше миллиона. В свою очередь, продюсер «Ленинграда» объяснил падение гонораров лидера группы Сергея Шнурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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