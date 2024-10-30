Россия рекордно снизила импорт бананов из Эквадора

30 октября 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Поставки бананов из Эквадора в Россию рекордно снизились за последние 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За восемь месяцев 2024 года Россия до 776 тысяч тонн снизила импорт эквадорских бананов. Об этом говорится в данных латиноамериканской страны. «Россия за первые восемь месяцев этого года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн», — говорится в данных властей Эквадора. Отмечается, что подобный уровень импорта является минимальным за последние 12 лет. Информацию передает РИА «Новости». Ранее с поставками бананов уже были проблемы. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Ивана Федякова, в связи с этим цены на фрукт в российских магазинах вырастут на 20-30%. Также на бананы из Эквадора снизился спрос. Кроме того, импорт бананов планировался из Вьетнама и Индии, однако их вкус может отличаться от эквадорских и не факт, что он понравится покупателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За восемь месяцев 2024 года Россия до 776 тысяч тонн снизила импорт эквадорских бананов. Об этом говорится в данных латиноамериканской страны. «Россия за первые восемь месяцев этого года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн», — говорится в данных властей Эквадора. Отмечается, что подобный уровень импорта является минимальным за последние 12 лет. Информацию передает РИА «Новости». Ранее с поставками бананов уже были проблемы. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Ивана Федякова, в связи с этим цены на фрукт в российских магазинах вырастут на 20-30%. Также на бананы из Эквадора снизился спрос. Кроме того, импорт бананов планировался из Вьетнама и Индии, однако их вкус может отличаться от эквадорских и не факт, что он понравится покупателям.