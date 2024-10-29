Директор тюменской компании скрыл от налоговой десятки миллионов рублей

В Тюменской области директор компании по уборке помещений за два года скрыл от налоговой более 69 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В период 2018—2020 годов обвиняемый организовал с целью завышения расходов организации отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никакие товары не поставляли, услуги не оказывали. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в общей сумме более 69 млн руб», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд. По данным ведомства, на имущество мужчины и автомобили организации наложен арест.
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