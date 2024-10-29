29 октября 2024

Директор тюменской компании скрыл от налоговой десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Тюменской области директор компании по уборке помещений за два года скрыл от налоговой более 69 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В период 2018—2020 годов обвиняемый организовал с целью завышения расходов организации отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никакие товары не поставляли, услуги не оказывали. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в общей сумме более 69 млн руб», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. По данным ведомства, на имущество мужчины и автомобили организации наложен арест.

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В Тюменской области директор компании по уборке помещений за два года скрыл от налоговой более 69 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В период 2018—2020 годов обвиняемый организовал с целью завышения расходов организации отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никакие товары не поставляли, услуги не оказывали. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в общей сумме более 69 млн руб», — рассказали в прокуратуре. Уголовное дело направлено в суд. По данным ведомства, на имущество мужчины и автомобили организации наложен арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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