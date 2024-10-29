В Тюмени перестали работать шесть аттракционов

В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать аттракционы «Лебединое озеро», «Пожарная команда», «Высший пилотаж» и другие. Как сообщили в группе городского парка, карусели отключили на зимний период.
«Из-за наступления холодов перестали работать водные аттракционы „Лебединое озеро“ и „Пожарная команда“. А также на зимний период приостановили свою работу аттракционы, которые не могут работать при низких температурах — это „Высший пилотаж“, „Седьмое небо“, „Циклон“, „Башня свободного падения“, — указано в группе парка в соцсети „ВКонтакте“.
Там же добавили, что другие аттракционы будут работать в холодное время. Например, билеты круглый год продают на колесо обозрения.
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