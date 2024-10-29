В Челябинске отменят две сквозные маршрутки

30 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Альтернативы маршруткам №49 и 112 пока нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 ноября в Челябинске будут отменены две маршрутки — №49 и 112 — которые перевозят пассажиров про протяженным маршрутам через весь город. В региональном миндоре сообщили, что для челябинцев есть альтернативы, однако ездить придется с пересадками. «29 октября в пресс-службе Миндора области подтвердили, что лицензия у перевозчика (компания „Консул“) будет отозвана, а маршрут №112 отменен. Также в министерстве официально подтвердили отмену маршрутки №49 из-за окончания срока лицензии, а также недочетов в ее работе по нерегулируемому маршруту», — указано в материале сайта «74.ру». Маршрут №112 «ЧМК — ЮУрГУ» проходит через весь город, другого прямого маршрута для пассажиров с улицы Горького до центра нет. 31 октября у компании-перевозчика истекает лицензия, они еще зимой обратились в суд для того, чтобы поэтапно поменять микроавтобусы на транспорт среднего класса. В министерстве им ответили, что после окончания действия лицензии маршрут будет исключен, так как научные исследования показали, что его нужно отменить. Суд перевозчику выиграть не удалось. На маршруте №49 пассажиры могли добираться из ЧВВАКУШа до ГКБ №9, пассажиров обслуживала ИП Татьяна Темникова. В работе маршрута были найдены нарушения — перевозчик нарушал расписание и схему движения. Альтернативного маршрута для челябинцев нет, с 1 ноября добираться придется с пересадками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 ноября в Челябинске будут отменены две маршрутки — №49 и 112 — которые перевозят пассажиров про протяженным маршрутам через весь город. В региональном миндоре сообщили, что для челябинцев есть альтернативы, однако ездить придется с пересадками. «29 октября в пресс-службе Миндора области подтвердили, что лицензия у перевозчика (компания „Консул“) будет отозвана, а маршрут №112 отменен. Также в министерстве официально подтвердили отмену маршрутки №49 из-за окончания срока лицензии, а также недочетов в ее работе по нерегулируемому маршруту», — указано в материале сайта «74.ру». Маршрут №112 «ЧМК — ЮУрГУ» проходит через весь город, другого прямого маршрута для пассажиров с улицы Горького до центра нет. 31 октября у компании-перевозчика истекает лицензия, они еще зимой обратились в суд для того, чтобы поэтапно поменять микроавтобусы на транспорт среднего класса. В министерстве им ответили, что после окончания действия лицензии маршрут будет исключен, так как научные исследования показали, что его нужно отменить. Суд перевозчику выиграть не удалось. На маршруте №49 пассажиры могли добираться из ЧВВАКУШа до ГКБ №9, пассажиров обслуживала ИП Татьяна Темникова. В работе маршрута были найдены нарушения — перевозчик нарушал расписание и схему движения. Альтернативного маршрута для челябинцев нет, с 1 ноября добираться придется с пересадками.