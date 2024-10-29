Жители Кыштыма не могут доехать до Челябинска

30 октября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Перевозчик отказался обслуживать этот маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кыштыма Челябинской области пожаловались на отсутствие регулярных рейсов до Челябинска. Вместо автобусов, которые раньше курсировали до областного центра и обратно каждый час, сейчас ездят всего один-два рейса в сутки. В региональном миндоре URA.RU рассказали, когда исправится ситуация. «Из Кыштыма в Челябинск едет только один автобус один раз в сутки в 10:25, из Челябинска в Кыштым почти та же картина: 13:20 и 16:05, еще по некоторым дням в 10:20. Как люди должны добираться, если в областном центре все сконцентрировано?», — спрашивают жители Кыштыма в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане отмечают, что раньше автобусы ходили из Кыштыма в Челябинск практически каждый час, сейчас уехать в областной центр невозможно. Поезд отправляется в 4:49 утра, на попутках добираться страшно, а личные автомобили есть не у всех. В региональном миндоре URA.RU рассказали, что от данного маршрута отказался перевозчик, сейчас проводятся конкурсные процедуры. Маршруты будут восстановлены уже в декабре. «Миндортрансом в настоящее время проводится конкурс на определение перевозчика на маршрут Челябинск — Кыштым. Срок проведения конкурсных процедур — месяц. С декабря проблема перевозок будет решена», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кыштыма Челябинской области пожаловались на отсутствие регулярных рейсов до Челябинска. Вместо автобусов, которые раньше курсировали до областного центра и обратно каждый час, сейчас ездят всего один-два рейса в сутки. В региональном миндоре URA.RU рассказали, когда исправится ситуация. «Из Кыштыма в Челябинск едет только один автобус один раз в сутки в 10:25, из Челябинска в Кыштым почти та же картина: 13:20 и 16:05, еще по некоторым дням в 10:20. Как люди должны добираться, если в областном центре все сконцентрировано?», — спрашивают жители Кыштыма в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане отмечают, что раньше автобусы ходили из Кыштыма в Челябинск практически каждый час, сейчас уехать в областной центр невозможно. Поезд отправляется в 4:49 утра, на попутках добираться страшно, а личные автомобили есть не у всех. В региональном миндоре URA.RU рассказали, что от данного маршрута отказался перевозчик, сейчас проводятся конкурсные процедуры. Маршруты будут восстановлены уже в декабре. «Миндортрансом в настоящее время проводится конкурс на определение перевозчика на маршрут Челябинск — Кыштым. Срок проведения конкурсных процедур — месяц. С декабря проблема перевозок будет решена», — отметили в пресс-службе ведомства.