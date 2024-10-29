29 октября 2024

Из мэрии Челябинска уволился главный по спорту

Максим Клещевников ушел в отставку с поста главы управления по спорту Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, администрация челябинска, клещевников максим, мэрия челябинска
Максим Клещевников работает в мэрии Челябинска последний день Фото:

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников покинул свой пост. Об этом заявил он сам.

«Да, сегодня я работаю последний день», — сообщил он корреспонденту URA.RU.

Клещевников занимал этот пост с июня 2019 года. Он считался человеком экс-мэра Челябинска Натальи Котовой. Прежний мэр Владимир Елистратов пытался назначить на этот пост директора спортшколы «Метар» Сергея Пруцкова. Однако Котова заявила, что она курирует эту сферу в мэрии и хочет, чтобы пост занимал ее человек. В итоге ситуация зависла и разрешилась только после смены власти в городе.

О возможной отставке Клещевникова заговорили после очередной рокировки градоначальников. Гордума Челябинска утвердила Алексея Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.

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Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников покинул свой пост. Об этом заявил он сам. «Да, сегодня я работаю последний день», — сообщил он корреспонденту URA.RU. Клещевников занимал этот пост с июня 2019 года. Он считался человеком экс-мэра Челябинска Натальи Котовой. Прежний мэр Владимир Елистратов пытался назначить на этот пост директора спортшколы «Метар» Сергея Пруцкова. Однако Котова заявила, что она курирует эту сферу в мэрии и хочет, чтобы пост занимал ее человек. В итоге ситуация зависла и разрешилась только после смены власти в городе. О возможной отставке Клещевникова заговорили после очередной рокировки градоначальников. Гордума Челябинска утвердила Алексея Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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