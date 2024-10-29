Политика Власть Из мэрии Челябинска уволился главный по спорту Максим Клещевников ушел в отставку с поста главы управления по спорту Челябинска 30 октября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 + Максим Клещевников работает в мэрии Челябинска последний день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников покинул свой пост. Об этом заявил он сам. «Да, сегодня я работаю последний день», — сообщил он корреспонденту URA.RU. Клещевников занимал этот пост с июня 2019 года. Он считался человеком экс-мэра Челябинска Натальи Котовой. Прежний мэр Владимир Елистратов пытался назначить на этот пост директора спортшколы «Метар» Сергея Пруцкова. Однако Котова заявила, что она курирует эту сферу в мэрии и хочет, чтобы пост занимал ее человек. В итоге ситуация зависла и разрешилась только после смены власти в городе. О возможной отставке Клещевникова заговорили после очередной рокировки градоначальников. Гордума Челябинска утвердила Алексея Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников покинул свой пост. Об этом заявил он сам. «Да, сегодня я работаю последний день», — сообщил он корреспонденту URA.RU. Клещевников занимал этот пост с июня 2019 года. Он считался человеком экс-мэра Челябинска Натальи Котовой. Прежний мэр Владимир Елистратов пытался назначить на этот пост директора спортшколы «Метар» Сергея Пруцкова. Однако Котова заявила, что она курирует эту сферу в мэрии и хочет, чтобы пост занимал ее человек. В итоге ситуация зависла и разрешилась только после смены власти в городе. О возможной отставке Клещевникова заговорили после очередной рокировки градоначальников. Гордума Челябинска утвердила Алексея Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям