21 октября 2024

В Челябинске сменили мэра

Экс-глава Контрольно-счетной палаты области Лошкин стал врио мэра Челябинска
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин стал еще ближе к полной власти в Челябинске Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Гордума Челябинска утвердила временным главой администрации города экс-председателя Контрольно-счетной палаты области Алексея Лошкина. Об этом сообщили в думе и сам Лошкин.

«Сегодня я приступаю к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы города. Я родился и живу в Челябинске и готов развивать свой город, делать его лучше, комфортнее, современнее, безопаснее. Очень хочу, чтобы каждому из вас нравилось здесь жить, работать, создавать семьи», — сказал Лошкин.

«Сегодня, 22 октября 2024 года, решением челябинской городской думы, принятым заочным поименным голосованием, обязанности по временному исполнению полномочий главы города Челябинска возложены на заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам Лошкина Алексея Александровича. Ранее исполнявший эти обязанности Астахов Александр Сергеевич сложил полномочия по собственному желанию», — пояснили также в пресс-службе думы.

Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне.

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Гордума Челябинска утвердила временным главой администрации города экс-председателя Контрольно-счетной палаты области Алексея Лошкина. Об этом сообщили в думе и сам Лошкин. «Сегодня я приступаю к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы города. Я родился и живу в Челябинске и готов развивать свой город, делать его лучше, комфортнее, современнее, безопаснее. Очень хочу, чтобы каждому из вас нравилось здесь жить, работать, создавать семьи», — сказал Лошкин. «Сегодня, 22 октября 2024 года, решением челябинской городской думы, принятым заочным поименным голосованием, обязанности по временному исполнению полномочий главы города Челябинска возложены на заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам Лошкина Алексея Александровича. Ранее исполнявший эти обязанности Астахов Александр Сергеевич сложил полномочия по собственному желанию», — пояснили также в пресс-службе думы. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне.
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Ссылки по теме
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