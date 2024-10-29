В ХМАО растет заболеваемость коронавирусом

В ХМАО повысился уровень заболеваемость коронавирусом. Почти у всех заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры».
«Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 12,4 случаев на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 98,1% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией — 1,9%», — сообщает telegram-канал ведомства.
При этом уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, а энтеровирусной инфекцией на 17,3%. На 29 октября в ХМАО от гриппа привито более 717 тысяч человек, в том числе более 240 тысяч детей.
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