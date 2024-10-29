29 октября 2024

В ХМАО растет заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом до 12,4 случаев на 100 тысяч населения
В ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом до 12,4 случаев на 100 тысяч населения Фото:

В ХМАО повысился уровень заболеваемость коронавирусом. Почти у всех заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры».

«Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 12,4 случаев на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 98,1% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией — 1,9%», — сообщает telegram-канал ведомства.

При этом уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, а энтеровирусной инфекцией на 17,3%. На 29 октября в ХМАО от гриппа привито более 717 тысяч человек, в том числе более 240 тысяч детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО повысился уровень заболеваемость коронавирусом. Почти у всех заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры». «Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 12,4 случаев на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 98,1% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией — 1,9%», — сообщает telegram-канал ведомства. При этом уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, а энтеровирусной инфекцией на 17,3%. На 29 октября в ХМАО от гриппа привито более 717 тысяч человек, в том числе более 240 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...