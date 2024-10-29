В Челябинской области вырастет стоимость проезда между муниципалитетами. Таблица

В Челябинской области вырастет стоимость проезда между муниципалитетами

30 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В начале ноября вырастет стоимость проезда между городами и селами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в начале ноября вырастет стоимость проезда между городами и поселками региона. О повышении цен на проезд предупредили в региональном миндоре со ссылкой на информацию перевозчиков. «В Миндортранс продолжают поступать уведомления от перевозчиков об изменении стоимости проезда с 1 ноября 2024 года. Причинами повышения стоимости по прежнему остаются рост цен на подвижной состав, топливо, техобслуживание, страхование транспортных средств и повышение зарплаты водителей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Большинство перевозчиков поднимут стоимость проезда с 1 ноября, часть — с 4 или 5 ноября, некоторые — с 10 или 11 ноября. Так, с 4 ноября проезд на маршрутке № 54 от ТК «Диско» до Александра Шмакова подорожает с 33 до 43 рублей. С 5 ноября также на 10 рублей подорожает проезд на маршруте № 478 из Копейска (Тугайкуль) до Челябинска (Цирк) и на маршруте № 158 из поселка Западный до поселка Вавиловец. С 1 ноября на 15 рублей дороже станет проезд на маршруте №157 из Челябинска до микрорайона Лесной остров, за билет придется отдать 65 рублей. Дороже всего будет добираться из Челябинска в Магнитогорск (1108 рублей), в Мирный (600 рублей) и Миасс (500 рублей). Об удорожании заявили перевозчики межмуниципальных и муниципальных маршрутов. В Таблице указаны перевозчики, заявившие о повышении стоимости проезда Пресс-служба миндора Челябинской области Цены изменятся в начале ноября Пресс-служба миндора Челябинской области Проезд подорожает минимум на 10 рублей Пресс-служба миндора Челябинской области Стоимость проезда поднимется на ряде городских и межмуниципальных маршрутах Пресс-служба миндора Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в начале ноября вырастет стоимость проезда между городами и поселками региона. О повышении цен на проезд предупредили в региональном миндоре со ссылкой на информацию перевозчиков. «В Миндортранс продолжают поступать уведомления от перевозчиков об изменении стоимости проезда с 1 ноября 2024 года. Причинами повышения стоимости по прежнему остаются рост цен на подвижной состав, топливо, техобслуживание, страхование транспортных средств и повышение зарплаты водителей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Большинство перевозчиков поднимут стоимость проезда с 1 ноября, часть — с 4 или 5 ноября, некоторые — с 10 или 11 ноября. Так, с 4 ноября проезд на маршрутке № 54 от ТК «Диско» до Александра Шмакова подорожает с 33 до 43 рублей. С 5 ноября также на 10 рублей подорожает проезд на маршруте № 478 из Копейска (Тугайкуль) до Челябинска (Цирк) и на маршруте № 158 из поселка Западный до поселка Вавиловец. С 1 ноября на 15 рублей дороже станет проезд на маршруте №157 из Челябинска до микрорайона Лесной остров, за билет придется отдать 65 рублей. Дороже всего будет добираться из Челябинска в Магнитогорск (1108 рублей), в Мирный (600 рублей) и Миасс (500 рублей). Об удорожании заявили перевозчики межмуниципальных и муниципальных маршрутов.