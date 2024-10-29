В Курчатовском районе Челябинска построят завод электрооборудования, на котором будут производить импортозамещающую продукцию. Проект 29 октября одобрила экспертная организация из Красноярска ООО «Сибстройэксперт», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство комплекса по производству импортозамещающей продукции — производство электрического оборудования. Экспертная организация — ООО „Сибстройэксперт“. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Завод по производству импортозамещающей продукции в Челябинске построят в Курчатовском районе по адресу Радонежская, 19. Техническим заказчиком строительства является ООО «Квантум энерго». Согласно сервису «Сбис», компания занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Владельцами являются Максим Рябов, Александр Торопин.
В числе основных видов деятельности компании — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, электроустановочных изделий, ремонт электрического оборудования. Также компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для строительства и добычи полезных ископаемых.
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