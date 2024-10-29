В Кургане у ЦПКиО построят четырехполосную дорогу

В Кургане на месте снесенных домов по улице Карельцева возле ЦПКиО расширят дорогу на четыре полосы. При этом кольцо, которые ранее было в проекте планировки, создавать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Работы по расширению проезжей части участка улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя проведут в 2025 году. Реконструкция улицы Пушкина предполагает расширение участка дороги до четырех полос, с устройством тротуаров и велодорожки, кольцевое движение не предусмотрено», — сообщили городскому порталу 45RU в мэрии Кургана.
Также в администрации отметили, что проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. Помимо расширения также будет обустроены тротуары и велодорожки.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана возле ЦПКиО планируют построить дорогу с кольцом и большими парковками. Ради проекта уже снесли более десятка домов. Рядом с парком продолжаются работы по благоустройству сквера — укладывают пешеходные дорожки из плитняка.
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