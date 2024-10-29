29 октября 2024

В Кургане у ЦПКиО построят четырехполосную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу возле ЦПКиО планируют расширить в 2025 году
Дорогу возле ЦПКиО планируют расширить в 2025 году Фото:

В Кургане на месте снесенных домов по улице Карельцева возле ЦПКиО расширят дорогу на четыре полосы. При этом кольцо, которые ранее было в проекте планировки, создавать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Работы по расширению проезжей части участка улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя проведут в 2025 году. Реконструкция улицы Пушкина предполагает расширение участка дороги до четырех полос, с устройством тротуаров и велодорожки, кольцевое движение не предусмотрено», — сообщили городскому порталу 45RU в мэрии Кургана.

Также в администрации отметили, что проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. Помимо расширения также будет обустроены тротуары и велодорожки. 

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана возле ЦПКиО планируют построить дорогу с кольцом и большими парковками. Ради проекта уже снесли более десятка домов. Рядом с парком продолжаются работы по благоустройству сквера — укладывают пешеходные дорожки из плитняка. 

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В Кургане на месте снесенных домов по улице Карельцева возле ЦПКиО расширят дорогу на четыре полосы. При этом кольцо, которые ранее было в проекте планировки, создавать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Работы по расширению проезжей части участка улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя проведут в 2025 году. Реконструкция улицы Пушкина предполагает расширение участка дороги до четырех полос, с устройством тротуаров и велодорожки, кольцевое движение не предусмотрено», — сообщили городскому порталу 45RU в мэрии Кургана. Также в администрации отметили, что проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. Помимо расширения также будет обустроены тротуары и велодорожки.  Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана возле ЦПКиО планируют построить дорогу с кольцом и большими парковками. Ради проекта уже снесли более десятка домов. Рядом с парком продолжаются работы по благоустройству сквера — укладывают пешеходные дорожки из плитняка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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