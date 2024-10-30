Врио мэра Лошкин заменил человека Котовой в администрации Челябинска

Директор стадиона Ильиных возглавил управление спорта челябинской мэрии

Алексей Лошкин продолжает кадровые перестановки в мэрии Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор стадиона имени Елесиной Александр Ильиных стал начальником управления спорта мэрии Челябинска. Соответствующее назначение сделал врио главы города Алексей Лошкин.

«С завтрашнего дня Ильиных выходит на на работу. До того, как стать директором стадиона, он уже работал в управлении физкультуры и спорта», — пояснил источник URA.RU.

Его предшественник на этом посту, Максим Клещевников, дорабатывает сегодня последний день. Он отвечал за физкультуру, спорт и туризм в Челябинске с июня 2019 года. Клещевников считался креатурой ушедшей в Совет Федерации после сентябрьских выборов экс-мэра Натальи Котовой и одним из наиболее вероятных кандидатов на увольнение, наряду с Артемом Колесниковым и Надеждой Рыльской.