В администрации Челябинска нашли замену уволившейся вице-мэру Рыльской

Валерий Смирнов стал куратором правовых вопросов в челябинской мэрии

02 октября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Валерий Смирнов получил в мэрии Челябинска «в нагрузку» обязанности Надежды Рыльской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курировать правовые и имущественные вопросы в администрации Челябинска временно будет руководитель аппарата Валерий Смирнов. Об этом сообщили URA.RU 2 октября, комментируя отставку вице-мэра Надежды Рыльской, в мэрии. «Рыльская была в отпуске, и с 1 октября уволилась. Ее обязанности исполняет Валерий Валерий Смирнов», — пояснили в пресс-службе мэрии. Вместе с Рыльской, которая считалась «правой рукой» и доверенным лицом Котовой, уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников. Его обязанности будет исполнять сотрудница того же ведомства Лариса Компанеец. Сами отставные чиновники уже вышли на работу в юридическую компанию «Баукен и партнеры». Отставки последовали после того, как возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся 7—8 сентября на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Накануне гордума областного центра приняла ее досрочную отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курировать правовые и имущественные вопросы в администрации Челябинска временно будет руководитель аппарата Валерий Смирнов. Об этом сообщили URA.RU 2 октября, комментируя отставку вице-мэра Надежды Рыльской, в мэрии. «Рыльская была в отпуске, и с 1 октября уволилась. Ее обязанности исполняет Валерий Валерий Смирнов», — пояснили в пресс-службе мэрии. Вместе с Рыльской, которая считалась «правой рукой» и доверенным лицом Котовой, уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников. Его обязанности будет исполнять сотрудница того же ведомства Лариса Компанеец. Сами отставные чиновники уже вышли на работу в юридическую компанию «Баукен и партнеры». Отставки последовали после того, как возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся 7—8 сентября на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Накануне гордума областного центра приняла ее досрочную отставку.