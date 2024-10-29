29 октября 2024

В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник
У охотников был с собой карабин Blaser R8 (архивное фото) Фото:

В лесу под Ирбитом (Свердловская область) 60-летний Герман застрелил своего 35-летнего зятя Романа в момент, когда они проверяли подкормочные кормушки для диких животных на охоте. Мужчина уверяет, что случайно произвел выстрел в спину второго. Информация об этом появилась в Telegram.

«По дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Роман отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — передает telegram-канал Shot.

Как оказалось, мужчина взял с собой карабин Blaser R8 для отпугивания медведей. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В лесу под Ирбитом (Свердловская область) 60-летний Герман застрелил своего 35-летнего зятя Романа в момент, когда они проверяли подкормочные кормушки для диких животных на охоте. Мужчина уверяет, что случайно произвел выстрел в спину второго. Информация об этом появилась в Telegram. «По дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Роман отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — передает telegram-канал Shot. Как оказалось, мужчина взял с собой карабин Blaser R8 для отпугивания медведей. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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