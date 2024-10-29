В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты

30 октября 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

У охотников был с собой карабин Blaser R8 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесу под Ирбитом (Свердловская область) 60-летний Герман застрелил своего 35-летнего зятя Романа в момент, когда они проверяли подкормочные кормушки для диких животных на охоте. Мужчина уверяет, что случайно произвел выстрел в спину второго. Информация об этом появилась в Telegram. «По дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Роман отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — передает telegram-канал Shot. Как оказалось, мужчина взял с собой карабин Blaser R8 для отпугивания медведей. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу под Ирбитом (Свердловская область) 60-летний Герман застрелил своего 35-летнего зятя Романа в момент, когда они проверяли подкормочные кормушки для диких животных на охоте. Мужчина уверяет, что случайно произвел выстрел в спину второго. Информация об этом появилась в Telegram. «По дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Роман отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — передает telegram-канал Shot. Как оказалось, мужчина взял с собой карабин Blaser R8 для отпугивания медведей. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.