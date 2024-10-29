29 октября 2024

Пермяки массово скупают iPhone

Жители Перми чаще всего покупают смартфоны Apple и Xiaomi
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки предпочитают покупать гаджеты Apple
Пермяки предпочитают покупать гаджеты Apple Фото:

С июля по сентябрь 2024 года смартфоны компании Apple стали самыми популярными у жителей Перми. Доля их продаж составила 65% от всех проданных устройств, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«По числу проданных на „Авито“ смартфонов в третьем квартале 2024 года лидером стали Apple. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи iPhone на платформе выросли на 9%, а средняя цена нового устройства составила 72,9 тысячи рублей. При покупке „с рук“ в июле-сентябре этого года такой гаджет в среднем стоил 27,8 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что iPhone становится лидером продаж не первый раз.

Смартфоны бренда Xiaomi стали вторыми по популярности у пермяков. Их доля продаж составляет 11%. Их стали приобретать на 3% чаще, чем во втором квартале этого же года. В среднем новый смартфон Xiaomi стоит 24 тысячи рублей, а поддержанный — 7,7 тысячи рублей. На третьем месте оказались смартфоны Samsung с долей 10%. Их покупали на 8% чаще. Новый гаджет стоит в среднем 47,7 тысячи рублей, а бывший в употреблении — 13 тысяч рублей.

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С июля по сентябрь 2024 года смартфоны компании Apple стали самыми популярными у жителей Перми. Доля их продаж составила 65% от всех проданных устройств, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «По числу проданных на „Авито“ смартфонов в третьем квартале 2024 года лидером стали Apple. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи iPhone на платформе выросли на 9%, а средняя цена нового устройства составила 72,9 тысячи рублей. При покупке „с рук“ в июле-сентябре этого года такой гаджет в среднем стоил 27,8 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что iPhone становится лидером продаж не первый раз. Смартфоны бренда Xiaomi стали вторыми по популярности у пермяков. Их доля продаж составляет 11%. Их стали приобретать на 3% чаще, чем во втором квартале этого же года. В среднем новый смартфон Xiaomi стоит 24 тысячи рублей, а поддержанный — 7,7 тысячи рублей. На третьем месте оказались смартфоны Samsung с долей 10%. Их покупали на 8% чаще. Новый гаджет стоит в среднем 47,7 тысячи рублей, а бывший в употреблении — 13 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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