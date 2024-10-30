Подростка с застрявшей в пищеводе металлической крышкой спасли врачи в Челябинске

Врачи Челябинска спасли подростка с застрявшей в пищеводе металлической крышкой

Операция прошла успешно, и крышка была извлечена без последствий для пациента (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске врачи спасли 16-летнего подростка, у которого в пищеводе застряла металлическая крышка от напитка. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба областной детской клинической больницы.

«В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) провели операцию по извлечению металлической крышки, застрявшей в пищеводе 16-летнего подростка. Ситуация потребовала быстрой реакции врачей, так как возникла угроза повреждения внутренних тканей острыми краями крышки», — сообщила пресс-служба медицинского учреждения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Подросток подбросил крышку и поймал ее губами. В этот момент крышка случайно попала в горло и застряла в пищеводе, полностью перекрыв его. Подросток почувствовал дискомфорт и обратился за медицинской помощью. Острые зубчатые края крышки могли повредить слизистую оболочку и привести к кровотечению или разрыву пищевода.

Используя видеоэндоскопическое оборудование, врачи извлекла инородное тело из пищевода. Операция прошла успешно, мальчика уже выписали домой, сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

При попадании инородных предметов в организм важно немедленно обратиться за медицинской помощью, напоминают врачи. Это поможет избежать осложнений и сохранить здоровье.