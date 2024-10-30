РБК: в Челябинске за год резко выросли цены на аренду жилья

В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года цены на аренду жилья выросли на 20%. На данный момент однокомнатную квартиру можно снять за 30 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте РБК.
«В Челябинске в октябре 2024 года стоимость аренды квартир в среднем выросла на 20%. На данный момент средняя стоимость жилья составляет 30 тысяч рублей в месяц», — сообщили в «РБК-недвижимость» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».
Сильнее всего среди городов РФ жилье подорожало в Красноярске. Стоимость аренды квартир по сравнению с прошлым годом выросла там выросла почти на 67% до 27 тысяч рублей в месяц. На втором месте Ростов-на-Дону, где ставка аренды выросла вдвое до 38 тысяч рублей в месяц.
На третьей позиции — Казань с ростом на 45,9% до 50 тысяч рублей, на четвертой — Санкт-Петербург с ростом аренды на 44% до 54 тысяч рублей в месяц. Также на пятом месте в рейтинге оказалась Самара, где аренда за год подорожала на 41,5% до 39 тысяч рублей в месяц. Мегаполисы по росту арендных ставок обогнали Москву, которая оказалась на шестом месте. В столице за год аренда жилья подорожала на 40%. На данный момент, чтобы снять квартиру в столице России, в среднем придется отдать до 116 тысяч рублей за месяц.
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