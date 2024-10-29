29 октября 2024

В ФНС раскрыли сумму налогов, которую должны заплатить жители ХМАО

Жители ХМАО в 2024 году заплатят почти 4 миллиарда рублей налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане в 2024 году заплатят почти четыре миллиарда рублей налогов
Югорчане в 2024 году заплатят почти четыре миллиарда рублей налогов Фото:

В 2024 году жители ХМАО заплатят 3.8 миллиардов рублей налогов. Об этом рассказала замруководителя УФНС России по региону Ольга Зиновьева во время пресс-конференции в сообществе «Югра» в соцсети «Вконтакте.

«Всего более 700 тысяч гражданам Югры начислен имущественный налог и налог на доход физических лиц. Это 3,8 миллиарда рублей имущественных налогов. Основная сумма — это транспортный налог, на него приходится более двух миллиардов рублей, далее идет налог на имущество физических лиц и земельный налог», — рассказала Зиновьева.

Имущественный налог обязаны заплатить граждане, в собственности которых в 2023 году были квартира, гараж, дом или другие объекты недвижимости, земельные участки или транспортные средства. Налог на доход физических лиц обязаны заплатить те, в прошлом году выиграли в казино или чей суммарный доход превысил пять миллионов рублей.

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В 2024 году жители ХМАО заплатят 3.8 миллиардов рублей налогов. Об этом рассказала замруководителя УФНС России по региону Ольга Зиновьева во время пресс-конференции в сообществе «Югра» в соцсети «Вконтакте. «Всего более 700 тысяч гражданам Югры начислен имущественный налог и налог на доход физических лиц. Это 3,8 миллиарда рублей имущественных налогов. Основная сумма — это транспортный налог, на него приходится более двух миллиардов рублей, далее идет налог на имущество физических лиц и земельный налог», — рассказала Зиновьева. Имущественный налог обязаны заплатить граждане, в собственности которых в 2023 году были квартира, гараж, дом или другие объекты недвижимости, земельные участки или транспортные средства. Налог на доход физических лиц обязаны заплатить те, в прошлом году выиграли в казино или чей суммарный доход превысил пять миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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