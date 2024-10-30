Вертолет Ми-8 экстренно сел в Хабаровском крае

Причины экстренной посадки вертолета не называются
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку недалеко от села Тугур в Хабаровском крае. На борту находились 20 человек.
«Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае», — передает источник Рен ТВ. По информации собеседника, на борту были 20 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины посадки не называются. Как уточнили в СК России, начата доследственная проверка.
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