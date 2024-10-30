Вертолет Ми-8 экстренно сел в Хабаровском крае

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Причины экстренной посадки вертолета не называются Фото:

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку недалеко от села Тугур в Хабаровском крае. На борту находились 20 человек.

«Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае», — передает источник Рен ТВ. По информации собеседника, на борту были 20 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины посадки не называются. Как уточнили в СК России, начата доследственная проверка.

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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку недалеко от села Тугур в Хабаровском крае. На борту находились 20 человек. «Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае», — передает источник Рен ТВ. По информации собеседника, на борту были 20 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины посадки не называются. Как уточнили в СК России, начата доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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