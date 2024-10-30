Росавтодор попросил водителей не выезжать на челябинские трассы из-за непогоды

В Челябинской области с 31 октября по 2 ноября ожидают снег с дождем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», водителей попросили отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятной погоды.
«Просим водителей воздержаться от поездок по федеральным трассам в снегопад. Неблагоприятные условия связаны с осадками в виде снега с дождем, мокрого снега», — сообщили URA.RU в управлении. В прогнозе в отдельных районах также указаны метели 2 ноября.
Среди неблагоприятных условий возможна и гололедица. Как уточнили в Упрдоре, ожидаются перепады температур от минус шести ночью до шести градусов днем.
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