Росавтодор попросил водителей не выезжать на челябинские трассы из-за непогоды

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На федеральных трассах Челябинской области 2 ноября прогнозируют метель
На федеральных трассах Челябинской области 2 ноября прогнозируют метель Фото:

В Челябинской области с 31 октября по 2 ноября ожидают снег с дождем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», водителей попросили отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятной погоды.

«Просим водителей воздержаться от поездок по федеральным трассам в снегопад. Неблагоприятные условия связаны с осадками в виде снега с дождем, мокрого снега», — сообщили URA.RU в управлении. В прогнозе в отдельных районах также указаны метели 2 ноября.

Среди неблагоприятных условий возможна и гололедица. Как уточнили в Упрдоре, ожидаются перепады температур от минус шести ночью до шести градусов днем.

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В Челябинской области с 31 октября по 2 ноября ожидают снег с дождем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», водителей попросили отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятной погоды. «Просим водителей воздержаться от поездок по федеральным трассам в снегопад. Неблагоприятные условия связаны с осадками в виде снега с дождем, мокрого снега», — сообщили URA.RU в управлении. В прогнозе в отдельных районах также указаны метели 2 ноября. Среди неблагоприятных условий возможна и гололедица. Как уточнили в Упрдоре, ожидаются перепады температур от минус шести ночью до шести градусов днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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