Тюменские газеты теряют читателей, а телевизор жители смотрят ради сериалов и Моора

В Тюменской области стремительно падают тиражи газет: в 2024 году они снизились на 11,8%, тогда как в 2023-м — на 4%. Данные представлены в отчете регионального правительства, имеющемся в распоряжении URA.RU. При этом ключевыми источниками информации становятся электронные СМИ, соцсети и мессенджеры.
«В Тюменской области в 2024 году продолжилось падение тиража районных и городских СМИ, оно составило 11,8%. В 2023 году снижение было на 4,4%. В целом тенденция отражает общероссийскую», — говорится в документе.
Что касается других СМИ, в частности — телевидения, то самыми популярными передачами для тюменцев являются новости (96%), фильмы и сериалы (44%), а также выступления и интервью с губернатором Тюменской области Александром Моором (36%). В целом же, по данным опросов, 68% жителей узнают о событиях в регионе из телевизионных программ.
Радио как источник информации используют 47% взрослого населения области. Регулярно его слушают 26%, время от времени — 15%. При этом 53% участников опроса признались, что вообще никогда не включают радио.
В Тюменской области растет роль электронных СМИ, соцсетей и мессенджеров, которые становятся ключевыми распространителями информации. Так, интернетом пользуются 84% населения региона от 18 лет и старше. 76% жителей делают это постоянно, еще 8% выходят в Сеть раз в несколько дней. При этом новостные сайты регионального и местного уровня читают 76% опрошенных, социальными сетями пользуется 91%, мессенджерами — 85%.
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