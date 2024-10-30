Новый рекорд: Овечкин вышел на 3 место в истории НХЛ по голам в равных составах

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ оформил дубль, забросив обе шайбы в равных составах. Это позволило Овечкину выйти на чистое третье место в истории лиги по количеству голов в формате «5 на 5», приблизив его к рекорду великого игрока Уэйна Гретцки. Подробнее о достижении Овечкина и погоне за вечным рекордом Гретцки — в материале URA.RU.
Покорение новых вершин
Две шайбы, заброшенные в ворота «Рейнджерс», стали для Овечкина 539-й и 540-й в равных составах за карьеру в НХЛ. Этот результат позволил российскому форварду обойти знаменитого чеха Яромира Ягра, который за свою карьеру сумел отличиться в формате «5 на 5» 538 раз. Теперь впереди Овечкина остались только два величайших игрока в истории НХЛ: легендарный Горди Хоу, на счету которого 566 голов в равных составах, и недосягаемый Уэйн Гретцки с невероятными 617 шайбами.
Погоня за рекордом Гретцки
Главной целью Александра Овечкина на закате его выдающейся карьеры остается абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб в НХЛ. После дубля в матче против «Рейнджерс» на счету российского снайпера стало 857 голов, и теперь ему осталось всего 37, чтобы сравняться с легендарным канадцем. Многие эксперты и болельщики уверены, что Овечкин, демонстрирующий невероятную результативность и не думающий о завершении карьеры, сможет превзойти это, казалось бы, недостижимое достижение уже в ближайший год.
Хорошее начало сезона
Несмотря на то, что Александру Овечкину уже исполнилось 39 лет, капитан «Вашингтона» продолжает демонстрировать отличную игру и результативность. В первых 8 матчах нынешнего сезона он уже успел забросить 4 шайбы и отдать 3 результативные передачи, продолжая исправно набирать очки и приближаться к историческим рекордам. Овечкин выглядит свежим, голодным до голов.
Мнения экспертов
Партнеры Овечкина по команде также не скрывают своего восхищения и веры в успех своего капитана. «Играть рядом с ним — это настоящая привилегия, — делится защитник Джон Карлсон с Daily Faceoff. — Он каждый день показывает нам пример того, как нужно работать и относиться к хоккею. Мы все в команде верим, что Ови побьет рекорд Гретцки и станет величайшим снайпером в истории. И мы сделаем все, чтобы помочь ему в этом».
Эксперты и бывшие игроки также высоко оценивают шансы Овечкина на покорение вершины. «Он уникальный игрок, таких больше нет и, возможно, не будет, — считает легендарный Уэйн Гретцки. — Если кто и сможет побить мой рекорд, то это Александр. Я буду первым, кто поздравит его с этим достижением».
Рекорды Овечкина
Выйдя на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах, Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя в хоккейную летопись. Однако этот рекорд стал лишь одним из множества достижений российского суперзвезды. Некоторые из его впечатляющих рекордов:
- Первый игрок в истории НХЛ, сумевший завоевать четыре главных индивидуальных приза.
- Наибольшее количество «Морис Ришар Трофи» (9) как лучший снайпер регулярного чемпионата.
- Самый титулованный европейский хоккеист в НХЛ (18 индивидуальных призов).
- Лидер НХЛ по голам в овертаймах (18) и большинстве в гостевых матчах.
- Рекордсмен среди левых нападающих по голам в НХЛ.
- 15 сезонов подряд в статусе лучшего снайпера команды (2005–2020).
- Автор одного из самых быстрых голов в овертайме (6-я секунда).
- Первый европейский форвард, выигравший Кубок Стэнли в качестве капитана.
- Овечкин является абсолютным рекордсменом среди российских хоккеистов в НХЛ по количеству матчей, голов и очков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.