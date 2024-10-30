Челябинский завод кранов спроектировал локомотив для карьеров и шахт. Фото

30 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Челябинская техника найдет применение на железнодорожных путях промпредприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Челябкрансервис» в Челябинске разработал проект локомотива для промышленных предприятий. Как URA.RU рассказал гендиректор Владимир Кантор, при поступлении заказа компания готова приступить к производству. «Разработка тягового подвижного состава, а именно тепловоза, стала принципиально новой для нас задачей. На сегодня парк тепловозов промпредприятий значительно изношен, а рынок предложений небольших маневровых тепловозов невелик, и технологии их производства достаточно устаревшие. Мы создали машину с инновационным подходом», — рассказал URA.RU Кантор. Инженеры предприятия применили электромеханический привод с частотным регулированием скоростей для передвижения тепловоза. Технология в настоящий момент в мировом машиностроения стала передовой. В регионе локомотив создали впервые. Разработанная машина предназначена для маневровых работ. Техника может заинтересовать горнодобывающие предприятия, работать в карьерах, на заводах с развитой системой подвижных путей, в будущем сможет применяться на шахтах. После сертификации тепловоз сможет передвигаться по путям «РЖД». Спрос на разработку ожидают, поскольку с рынка ушел чешский производитель. Два четырехосных локомотива с приводом на каждую ось можно сцепить, получив по мощности полноценный тепловоз. Тепловоз в полном исполнении разработан впервые в регионе Фото: пресс-служба завода «Челябкрансервис» Локомотив разработан, выполнен прототип Фото: пресс-служба завода «Челябкрансервис» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод «Челябкрансервис» в Челябинске разработал проект локомотива для промышленных предприятий. Как URA.RU рассказал гендиректор Владимир Кантор, при поступлении заказа компания готова приступить к производству. «Разработка тягового подвижного состава, а именно тепловоза, стала принципиально новой для нас задачей. На сегодня парк тепловозов промпредприятий значительно изношен, а рынок предложений небольших маневровых тепловозов невелик, и технологии их производства достаточно устаревшие. Мы создали машину с инновационным подходом», — рассказал URA.RU Кантор. Инженеры предприятия применили электромеханический привод с частотным регулированием скоростей для передвижения тепловоза. Технология в настоящий момент в мировом машиностроения стала передовой. В регионе локомотив создали впервые. Разработанная машина предназначена для маневровых работ. Техника может заинтересовать горнодобывающие предприятия, работать в карьерах, на заводах с развитой системой подвижных путей, в будущем сможет применяться на шахтах. После сертификации тепловоз сможет передвигаться по путям «РЖД». Спрос на разработку ожидают, поскольку с рынка ушел чешский производитель. Два четырехосных локомотива с приводом на каждую ось можно сцепить, получив по мощности полноценный тепловоз.