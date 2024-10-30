Челябинский завод кранов спроектировал локомотив для карьеров и шахт. Фото

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, станок, металлургия, завод, прокатный стан, цех
Челябинская техника найдет применение на железнодорожных путях промпредприятий Фото:

Завод «Челябкрансервис» в Челябинске разработал проект локомотива для промышленных предприятий. Как URA.RU рассказал гендиректор Владимир Кантор, при поступлении заказа компания готова приступить к производству.

«Разработка тягового подвижного состава, а именно тепловоза, стала принципиально новой для нас задачей. На сегодня парк тепловозов промпредприятий значительно изношен, а рынок предложений небольших маневровых тепловозов невелик, и технологии их производства достаточно устаревшие. Мы создали машину с инновационным подходом», — рассказал URA.RU Кантор.

Инженеры предприятия применили электромеханический привод с частотным регулированием скоростей для передвижения тепловоза. Технология в настоящий момент в мировом машиностроения стала передовой. В регионе локомотив создали впервые.

Разработанная машина предназначена для маневровых работ. Техника может заинтересовать горнодобывающие предприятия, работать в карьерах, на заводах с развитой системой подвижных путей, в будущем сможет применяться на шахтах. После сертификации тепловоз сможет передвигаться по путям «РЖД».

Спрос на разработку ожидают, поскольку с рынка ушел чешский производитель. Два четырехосных локомотива с приводом на каждую ось можно сцепить, получив по мощности полноценный тепловоз.

Тепловоз в полном исполнении разработан впервые в регионе
Тепловоз в полном исполнении разработан впервые в регионе
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Локомотив разработан, выполнен прототип
Локомотив разработан, выполнен прототип
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Завод «Челябкрансервис» в Челябинске разработал проект локомотива для промышленных предприятий. Как URA.RU рассказал гендиректор Владимир Кантор, при поступлении заказа компания готова приступить к производству. «Разработка тягового подвижного состава, а именно тепловоза, стала принципиально новой для нас задачей. На сегодня парк тепловозов промпредприятий значительно изношен, а рынок предложений небольших маневровых тепловозов невелик, и технологии их производства достаточно устаревшие. Мы создали машину с инновационным подходом», — рассказал URA.RU Кантор. Инженеры предприятия применили электромеханический привод с частотным регулированием скоростей для передвижения тепловоза. Технология в настоящий момент в мировом машиностроения стала передовой. В регионе локомотив создали впервые. Разработанная машина предназначена для маневровых работ. Техника может заинтересовать горнодобывающие предприятия, работать в карьерах, на заводах с развитой системой подвижных путей, в будущем сможет применяться на шахтах. После сертификации тепловоз сможет передвигаться по путям «РЖД». Спрос на разработку ожидают, поскольку с рынка ушел чешский производитель. Два четырехосных локомотива с приводом на каждую ось можно сцепить, получив по мощности полноценный тепловоз.
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