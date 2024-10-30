В Кремле раскрыли URA.RU отношение к новому «сухому закону»

В России имеется «красноречивый» опыт борьбы с алкоголизмом, и он поддается анализу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках ввести в стране новый «сухой закон».
«Первое: это [введение ограничений на продажу алкоголя] — прерогатива региональных властей. Второе: в Администрации президента такой дискуссии не ведется. Третье: в нашей стране был различный опыт на этот счет, имею в виду период СССР. Опыт красноречивый и поддающийся анализу», — отметил Песков.
В Вологодской области распоряжением губернатора Георгия Филимонова вскоре будет введен почти «сухой закон» — продажи алкоголя будут ограничены двумя часами в день. И в Госдуме предложили сокращать время продажи алкоголя по всей России сначала до 5 часов в день, постепенно доводя ограничения до двух часов.
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