Песков напомнил условия переговоров с Киевом и вывода российских войск

Песков: Россия проведет переговоры с Киевом после выполнения условий Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров Украина должна освободить территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил о неизменности условий для начала переговоров с Киевом, включая вывод российских войск. По его словам, позиция России, ранее озвученная президентом Владимиром Путиным, касается освобождения российских территорий, среди которых новые регионы.

«Российская позиция хорошо понятна, ее изложил Путин летом этого года. Он указал, что Украина должна оставить российские территории, включая новые регионы. Это был набор условий, который озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил о неизменности условий для начала переговоров с Киевом, включая вывод российских войск. По его словам, позиция России, ранее озвученная президентом Владимиром Путиным, касается освобождения российских территорий, среди которых новые регионы. «Российская позиция хорошо понятна, ее изложил Путин летом этого года. Он указал, что Украина должна оставить российские территории, включая новые регионы. Это был набор условий, который озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подчеркнул Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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