Песков напомнил условия переговоров с Киевом и вывода российских войск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил о неизменности условий для начала переговоров с Киевом, включая вывод российских войск. По его словам, позиция России, ранее озвученная президентом Владимиром Путиным, касается освобождения российских территорий, среди которых новые регионы.
«Российская позиция хорошо понятна, ее изложил Путин летом этого года. Он указал, что Украина должна оставить российские территории, включая новые регионы. Это был набор условий, который озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подчеркнул Песков.
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