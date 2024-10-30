Дамбу размыло из-за обильных осадков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Возле Миасса Челябинской области с августа не могут восстановить размытую паводком дамбу, по которой шла дорога с кордона до местного поселка. Мальчик-сирота, живущий на кордоне, с трудом добирается до школы, сообщила URA.RU его бабушка-опекун.

«Дамбу размыло в начале августа, мы живем с внуком на кордоне и ходим по страшным обрывам в грязи. Помогите нам восстановить дорогу, мы живем, как первобытные люди, расчистили родник в лесу и набираем там воду», — рассказала URA.RU Валентина.

Женщина уточнила, что ее внук сирота, учится в шестом классе местной школы. Путь до работы и школы ежедневно превращается в испытание. Питьевой воды на кордоне нет, транспорт не проедет, продукты и воду приходится перетаскивать по грязи.

«Писала в администрацию Миасского округа, мне ответили, что территория относится к Ильменскому заповеднику, но они ничего не делают. Сейчас такая грязь, что невозможно пройти», — пояснила бабушка. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минэкологии и администрацию заповедника, но к моменту публикации ответы на них не поступали.

Дамбу начало размывать в первых числах августа, когда в регионе из-за обильных осадков вышли из берегов водоемы. Были объявлены режимы ЧС, проводилась эвакуация людей, жители получили компенсации за утраченное имущество. Восстановление поврежденных паводком территорий продолжается до сих пор.

Дорогу до ближайшей деревни размыло в августе Скрин с видео читателя URA.RU

Путь на работу и в школу превратился в квест Скрин с видео читателя URA.RU