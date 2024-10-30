Возле Миасса Челябинской области с августа не могут восстановить размытую паводком дамбу, по которой шла дорога с кордона до местного поселка. Мальчик-сирота, живущий на кордоне, с трудом добирается до школы, сообщила URA.RU его бабушка-опекун.
«Дамбу размыло в начале августа, мы живем с внуком на кордоне и ходим по страшным обрывам в грязи. Помогите нам восстановить дорогу, мы живем, как первобытные люди, расчистили родник в лесу и набираем там воду», — рассказала URA.RU Валентина.
Женщина уточнила, что ее внук сирота, учится в шестом классе местной школы. Путь до работы и школы ежедневно превращается в испытание. Питьевой воды на кордоне нет, транспорт не проедет, продукты и воду приходится перетаскивать по грязи.
«Писала в администрацию Миасского округа, мне ответили, что территория относится к Ильменскому заповеднику, но они ничего не делают. Сейчас такая грязь, что невозможно пройти», — пояснила бабушка. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минэкологии и администрацию заповедника, но к моменту публикации ответы на них не поступали.
Дамбу начало размывать в первых числах августа, когда в регионе из-за обильных осадков вышли из берегов водоемы. Были объявлены режимы ЧС, проводилась эвакуация людей, жители получили компенсации за утраченное имущество. Восстановление поврежденных паводком территорий продолжается до сих пор.
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