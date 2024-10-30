В Челябинской области появится особая экономическая зона

В Челябинской области в начале 2025 года появится особая экономическая зона (ОЭЗ). Как заявил первый вице-губернатор Иван Куцевляк, она появится в Красноармейском районе.
«Особая экономическая зона для роботизированных производств в регионе должна появиться в начале 2025 года. ОЭЗ разместится в Красноармейском районе и будет включать предприятия по производству промышленных роботов или тех, кто их использует», — рассказал Куцевляк в эфире радио «КП — Челябинск».
Руководитель отметил характер работы, стартующей в 2025 году. В начале года производства на территории ОЭЗ уже смогут работать.
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